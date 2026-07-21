Модрича: Пожар успјешно локализован

Аутор:АТВ редакција
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Пожар који је у поподневним часовима избио у Улици Систе Микичића у Модричи је успјешно локализован и стављен под контролу.
"Спријечено је даље ширење и очекује се да ће убрзо бити потпуно угашен", навео је на Фејсбук страници Радио Модрича.
Према информацијама Радио Модриче, на терену су двије екипе Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Модрича, Ватрогасна јединица Рафинерије уља Модрича, Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Шамац и ватрогасци из Оџака.
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