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Модрича: Пожар успјешно локализован

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 20:47

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Модрича пожар 21.7.2026.
Фото: Radio Modriča/printscreen

Пожар који је у поподневним часовима избио у Улици Систе Микичића у Модричи је успјешно локализован и стављен под контролу.

"Спријечено је даље ширење и очекује се да ће убрзо бити потпуно угашен", навео је на Фејсбук страници Радио Модрича.

Према информацијама Радио Модриче, на терену су двије екипе Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Модрича, Ватрогасна јединица Рафинерије уља Модрича, Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Шамац и ватрогасци из Оџака.

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Тагови :

Модрича

пожар

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