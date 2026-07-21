Упркос невремену, хумор не изостаје: „Ко ће гртати снијег на овој врућини?“

Аутор:АТВ редакција
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Невесиње је данас погодило снажно невријеме праћено јаком кишом која је прешла у крупан град, а поменути је направио велику штету становницима Невесиња.
Уништени пољопривредни усјеви, поломљена стабла и воћњаци, оштећени објекти и аутомобили.
Поред великог броја оштећења, дошло је и до плављења неколико улица јер је град зачепио одводне шахтове.
Међутим и поред јаке временске непогоде, Невесињци се нису предали већ су народски речено ударили бригу на весеље те се прихватили посла.
Лопату у руке и уклањај град као да је забијелило у јануару, а не јулу.
У шали је корисник друштвене мреже Инстаграм познат под надимком "Господар пршљенова" подијелио видео снимак уз опис "Ко ће гртати снијег на овој врућини".
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