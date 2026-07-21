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Упркос невремену, хумор не изостаје: „Ко ће гртати снијег на овој врућини?“

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 20:55

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Град Невесиње
Фото: Instagram/gospodarprsljenova/printscreen

Невесиње је данас погодило снажно невријеме праћено јаком кишом која је прешла у крупан град, а поменути је направио велику штету становницима Невесиња.

Уништени пољопривредни усјеви, поломљена стабла и воћњаци, оштећени објекти и аутомобили.

Поред великог броја оштећења, дошло је и до плављења неколико улица јер је град зачепио одводне шахтове.

Међутим и поред јаке временске непогоде, Невесињци се нису предали већ су народски речено ударили бригу на весеље те се прихватили посла.

Лопату у руке и уклањај град као да је забијелило у јануару, а не јулу.

У шали је корисник друштвене мреже Инстаграм познат под надимком "Господар пршљенова" подијелио видео снимак уз опис "Ко ће гртати снијег на овој врућини".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Невесиње

киша и град

невријеме

видео снимак

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