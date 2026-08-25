У Загребу ухапшен бивши српски спортски шампион, оптужен за силовање

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски држављанин Д. Т., и бивши првак Србије у боксу који се након завршетка спортске каријере посветио предузетништву, од синоћ се налази у истражном затвору у Реметинцу, пише Јутарњи лист.
Како пише Јутарњи лист, ријеч је о Доситеју Тодоровском.
Загребачка полиција терети га за силовање бивше партнерке, насиље у породици и противправну наплату. На приједлог ДОРХ-а, дежурна судија истраге одредила му је истражни затвор због опасности од утицаја на свједоке, понављања кривичног дјела и бјекства, иако има и хрватско држављанство.
Након завршене криминалистичке истраге, Тодоровски је уз кривичну пријаву предат у притворску јединицу. Док је био смјештен у Јединици за задржавање и довођење загребачке полиције, гдје је чекао испитивање у државном тужилаштву, више пута је позвана Хитна помоћ.
Жалио се на низ здравствених проблема, између осталог је спомињао епилепсију и туморе, наводи „Јутарњи лист“. Ипак, сљедећег јутра превезен је на испитивање у просторије надлежног Општинског државног тужилаштва. Бившег боксера притом су пратила двојица интервентних полицајаца и још један полицијски службеник.
Према наводима из кривичне пријаве, Тодоровског је бивша партнерка пријавила због силовања у стану у Загребу у којем су заједно живјели. Према њеним тврдњама, прије тога јој је око врата ставио ланац и тако је вукао до стана.
Након што је одлучила побјећи од њега и отићи у Србију, наводно јој је слао пријетеће поруке. „Жива нећеш изаћи из Србије. Доћи ће ти тамо мој кум ако ми не вратиш новац“, наводно јој је поручио.
Тодоровски тврди да му је жена дуговала 1.080 евра. Ријеч је, према наводима, о износу који му је престрављена жена потом уплатила на рачун. Она, међутим, тврди да јој је он претходно уплатио само 100 евра.
Бивши боксер све оптужбе за психичко и физичко злостављање редом негира. Када је ријеч о противправној наплати, тврди да није било никакве присиле, већ да је новац позајмио бившој партнерки, а она му га није вратила. Након што се у суботу вратила у Хрватску, жена га је одлучила одмах пријавити полицији.
Тодоровски је истражитељима рекао да је студент права и власник компаније. Казao је да се у Хрватску доселио због љубави те да је пословање проширио на Загреб и Приморје. Навео је и да мјесечно зарађује између 10.000 и 15.000 евра.
Током разговора с истражитељима посебно је истакао своју улогу спортског амбасадора, односно чињеницу да је за ту функцију изабран. На крају је затражио да се о његовом хапшењу обавијести и Конзулат Србије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
18
13
17
13
13
13
10
13
08
Тренутно на програму