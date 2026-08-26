Не јењава ватрена стихија: Најкритичније у близини Орашја

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Не јењава ватрена стихија на Зубачком платоу. Борба је данас била у селу Орашје.
Четврти дан овдје гори, ватра је прилазила кућама. Мјештани без сна, дан и ноћ на терену. Успјели су да сачувају своје куће и имања. Сада бране пожарну линију, да се не би опет спустила у село.
"Гасимо пожар свим и свачим, од лопате до пумпе за прскање лозе. Нешто имамо брентача ми, нешто су нам дали. Боримо се", рекао је мјештанин села Орашје Надомир Ратковић.
"Ово је непроцјењива штета за природу и све. Људи који имају стоку, немају више гдје да пусте да пасе", изјавио је мјештанин села Орашје Крсто Ратковић.
Ситуација се сложена и на осталим пожариштима на југу Српске. Требињски ватрогасци гасе ватру у близини Жељева и Коњског. Терен неприступачан, па стиже помоћ из ваздуха, пожар гаси хеликоптер Оружаних снага БиХ.
"Размишљамо и стратешки ако се икакви услови створе да се овај дугачки фронт од 20 километара прекине. Да покушамо опет укључити и ер тракотре и све што можемо. Људи се исцрпљују куће се бране, али трпимо и велику штету у облику дрвне масе", истакао је начелник штаба за ванредне ситуације града Требиња Стеван Бекан.
Пожари око Требиња букте већ шести дан. Ватрогасци су исцрпљени и уморни, улажу задњи атом снаге да обуздају ватру. Кажу да им је потребно више људи на терену и боља опрема, али и да се санкционишу они који су изазвали ову катастрофу.
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