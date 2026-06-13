Logo

Ухапшен Џејмс Харден

Аутор:

АТВ
13.06.2026 19:30

Коментари:

0
Ухапшен Џејмс Харден
Фото: Tanjug/AP/Sue Ogrocki

Бек Кливленда и један од најбољих стријелаца у НБА лиги Џејмс Харден ухапшен је у суботу рано ујутро у Хјустону и оптужен за незаконито ношење оружја, након што је полиција наводно пронашла пиштољ у возилу које је возио.

Према судским записима које наводи Хјустон кроникал, Харден је возио Мерцедес у центру Хјустона око 3:40 ујутро, када га је зауставила полиција, а током разговора, полиција је наводно уочила пиштољ у возилу.

У судским записима се наводи да је Харден рекао полицији да је оружје његово. Потом је ухапшен и приведен у затвор округа Харис, након чега је пуштен уз кауцију касније у суботу ујутро.

Untitled 1 (27)

Кошарка

Богдановић: Невероватно је играти са Харденом

У тужби, коју наводи више медија, Харден се терети да је „незаконито, намјерно и свјесно“ посједовао пиштољ у возилу. Други извјештаји наводе да је ватрено оружје наводно било на видљивом мјесту и да се није налазило у футроли.

Харден би се требао појавити на суду 22. јуна ради изјашњења о кривици. Он се није јавно очитовао о хапшењу, а до тренутка извјештавања његови представници нису дали никакву изјаву.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

кошарка

Џејмс Харден

Коментари (0)

Прочитајте више

Контејнер пјешачки прелаз

Бања Лука

Контејнери у Бањалуци ометају прегледност пјешачког прелаза

1 ч

0
Уставни суд БиХ Сарајево

БиХ

Пресуда прије одлуке – Ни након шест мјесеци нема одговора Уставног суда БиХ

1 ч

0
Полицијско возило ПУ Бањалука на Лаушу на мјесту експлозије

Бања Лука

ПУ Бањалука: Експлозија у ресторану, нема повријеђених

1 ч

0
Уклоњене заставе БиХ у Чапљини

Друштво

Уклоњене заставе БиХ у Чапљини

2 ч

1

Више из рубрике

Пораз Партизана – Дубаи је шампион АБА лиге, Аврамовић пресудио

Кошарка

Пораз Партизана – Дубаи је шампион АБА лиге, Аврамовић пресудио

23 ч

1
Партизан жестоко кажњен пред кључни меч АБА лиге

Кошарка

Партизан жестоко кажњен пред кључни меч АБА лиге

1 д

0
КК Црвена звезда

Кошарка

Званично: Ибон Наваро нови тренер кошаркаша Црвене звезде

1 д

0
ФИБА 3X3

Кошарка

ФИБА 3X3: Из Прњавора на Мастерс у Бахреину

2 д

0

  • Најновије

21

13

За бербу малина 120 КМ дневница: Радника ни на видику

21

03

"Српска има визију и снагу": Додик о изградњи ауто-пута Брчко–Бијељина

20

55

Фестивал кошарке окупио више од 700 дјечака и дјевојчица

20

50

Мушкарац погинуо на рафтингу

20

49

Мексичка политичарка славила побједу на Мундијалу: Деколте засјенио славље

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима