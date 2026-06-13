Ухапшен Џејмс Харден

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бек Кливленда и један од најбољих стријелаца у НБА лиги Џејмс Харден ухапшен је у суботу рано ујутро у Хјустону и оптужен за незаконито ношење оружја, након што је полиција наводно пронашла пиштољ у возилу које је возио.
Према судским записима које наводи Хјустон кроникал, Харден је возио Мерцедес у центру Хјустона око 3:40 ујутро, када га је зауставила полиција, а током разговора, полиција је наводно уочила пиштољ у возилу.
У судским записима се наводи да је Харден рекао полицији да је оружје његово. Потом је ухапшен и приведен у затвор округа Харис, након чега је пуштен уз кауцију касније у суботу ујутро.
Кошарка
Богдановић: Невероватно је играти са Харденом
У тужби, коју наводи више медија, Харден се терети да је „незаконито, намјерно и свјесно“ посједовао пиштољ у возилу. Други извјештаји наводе да је ватрено оружје наводно било на видљивом мјесту и да се није налазило у футроли.
Харден би се требао појавити на суду 22. јуна ради изјашњења о кривици. Он се није јавно очитовао о хапшењу, а до тренутка извјештавања његови представници нису дали никакву изјаву.
(Кликс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
13
21
03
20
55
20
50
20
49
Тренутно на програму