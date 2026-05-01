Ново рухо требињског Старог града привлачи туристе

Теодора Бјелогрлић
01.05.2026 19:35

Стари град Требиње
Требињски Стари град је крцат туриста који су стигли са свих страна, а имају и шта и да виде. Потпуно нови изглед. Улице су поплочане, зидине уређене, а на Тргу Травунија постављени чесма и стакленик који чува средњовјековне остатке.

Један од најважнијих пројеката на југу, након осам година, коначно је завршен.

У новом руху заблистала је и Анђлкина капија, један од најпрепознатљивијих симбола требињског Старог града.

Да би овај амбијент остао аутентичан уведена су јасна правила за власнике локала. Овдје више нема мјеста за пластичне, шарене и свијетлеће рекламе, за АТВ каже начелник за урбанизам.

"Тај рекламни медиј мора бити од дрвета, бакра и кованог материјала, не смије бити наслоњен на партер, јавну површину. Могуће је да наносе фолије на прозоре и врата, али о мора проћи урбанистичко техничке услове. Типологија, типографија мора бити у традиционалном смислу једноставније. Освјетљење мора бити топло, њежно и дискретно", рекла је Америса Завитан Јефтовић, начелник Одјељења за урбанизам града Требиња.

Ни возилима нема мјеста у Старом граду. Становницима ће бити обезбијеђено паркинг мјесто изван зидина, достава угоститељима ће се вршити у јутарњим часовима. Сређује се и љетно кино. Ова слика се дуго чекала, али је вриједило, каже први човјек града на југу.

"Поносни смо на тај пројекат, чињеница је да је било одређених фаза, да не можете обезбиједити сва средства преко ноћи ни раднике. Оно што је коментар да је то створило значајно љепшу слику у центру града", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.

Град је још изводио 55.000 KM за санацију фасада кућа. Након пет фаза, уложених милиона макара, од којих је дио дала Влада Србије, Стари град у Требињу спреман је да дочека, одушеви и да сваког ко једном прође овим улицама, поново врати.

