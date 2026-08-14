Logo

Фитнес Близнакиње напуштају земљу: "Јуца и ја идемо у Америку"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 13:22

Коментари:

0
Фитнес близнакиње
Фото: Instagram/fitness.bliznakinje

Наталија и Јулија Ђукић, познатије као "Фитнес близнакиње" напустиле су Србију на годину дана. Оне су отишле у Америку гдје ће радити за то вријеме, а сада су се огласиле на мрежама.

Наиме, Наталија је објавила снимак са дечком и истакла да ће ово за њихову везу да буде изазов.

- Као што сви знате да Јуца и ја идемо у Америку гдје ћемо радити и живјети наредних годину дана, морам одговорити на најчешће питање: „Да ли и Стефан иде?“ Мој одговор је: „Не!“ Америка је сестрин и мој сан, не његов, и било би глупо наметати му сопствене снове. Сасвим сам свјесна своје одлуке, али не желим да трпе ни моји снови, а ни веза. Ово је изазов за нас - велика удаљеност, али даћемо обоје све од себе да нас даљина не поремети. Није лако, није лијепо, али зато ћемо овим изазовом утврдити да ли је наша веза права или не, иако смо обоје сигурни да јесте. Ми се искрено волимо и ово нам пада тешко, али како смо већ више од двије године заједно ово не би смјело да нас дотакне, јер смо се сусретали са разним изазовима. Живела наша љубав! Ми желимо да будемо пример да права љубав побјеђује сваку даљину! Вјерујте и ви у нас - написала је Наталија.

На заједничком Инстаграм профилу су написале: "Нека ново поглавље дође тихо, а ми смо већ научиле да носимо промјене са елеганцијом".

Често показују тијело

Подијелила је Наталија фотографију у купаћем костиму и показала затегнуто тело. Уз то је поручила:

- У свијету гдје вјештачко и напуцано постаје пожељно и даље вјерујем да природно и умјерено остаје заувијек најпожељније - написала је Наталија Ђукић и додала:

Жао ми је, али може прелијепо, прездраво и презгодно да настане из здравог начина живота, а не из боцкања. Јесте то тежи пут, али је на дуже стазе бољи - поручила је фитнес близнакиња.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фитнес близнакиње

Америка

фитнес тренер

Коментари (0)

Прочитајте више

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Они су помогли тинејџеру-бомбашу: Страхиња бацио бомбу на фитнес клуб у Земуну

2 мј

0
Трчање

Свијет

Дјевојка (28) умрла од посљедица топлотног удара током фитнес такмичења

2 мј

0
Никола је појео 300 јаја за 10 дана: Ево шта му се десило са крвом сликом

Занимљивости

Никола је појео 300 јаја за 10 дана: Ево шта му се десило

3 мј

0
Полиција Србија

Свијет

Бомбашки напад у Земуну: Експлозија разорила фитнес клуб

4 мј

0

Више из рубрике

Роби Вилијамс први пут отворено о новој дијагнози: "Сада имам оправдање за све"

Сцена

Роби Вилијамс први пут отворено о новој дијагнози: "Сада имам оправдање за све"

8 ч

0
Старлета Ава Карабатић у квизу знања.

Сцена

Ава Карабатић у шоку: Остала сам без ичега - пожар захватио очеву кућу

9 ч

0
Огласила се Јована Јеремић, неколико сати послије операције

Сцена

Огласила се Јована Јеремић, неколико сати послије операције

9 ч

0
Јована Јеремић

Сцена

Оперисана Јована Јеремић

21 ч

0

  • Најновије

19

30

Отац Боре Сантане доживио мождани удар, боре му се за живот

19

28

Суљагић поднио кривичну пријаву против Амиџића - стижу и прве реакције из Српске

19

25

Остао у поквареном ауту са женом и четворо мале дјеце, странац им дао своје возило

19

21

Куртијева полиција поново малтретира Србе

19

13

Гори Титова вила у Бугојну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима