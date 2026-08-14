Фитнес Близнакиње напуштају земљу: "Јуца и ја идемо у Америку"

Наиме, Наталија је објавила снимак са дечком и истакла да ће ово за њихову везу да буде изазов.

- Као што сви знате да Јуца и ја идемо у Америку гдје ћемо радити и живјети наредних годину дана, морам одговорити на најчешће питање: „Да ли и Стефан иде?“ Мој одговор је: „Не!“ Америка је сестрин и мој сан, не његов, и било би глупо наметати му сопствене снове. Сасвим сам свјесна своје одлуке, али не желим да трпе ни моји снови, а ни веза. Ово је изазов за нас - велика удаљеност, али даћемо обоје све од себе да нас даљина не поремети. Није лако, није лијепо, али зато ћемо овим изазовом утврдити да ли је наша веза права или не, иако смо обоје сигурни да јесте. Ми се искрено волимо и ово нам пада тешко, али како смо већ више од двије године заједно ово не би смјело да нас дотакне, јер смо се сусретали са разним изазовима. Живела наша љубав! Ми желимо да будемо пример да права љубав побјеђује сваку даљину! Вјерујте и ви у нас - написала је Наталија.

На заједничком Инстаграм профилу су написале: "Нека ново поглавље дође тихо, а ми смо већ научиле да носимо промјене са елеганцијом".

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Подијелила је Наталија фотографију у купаћем костиму и показала затегнуто тело. Уз то је поручила:

- У свијету гдје вјештачко и напуцано постаје пожељно и даље вјерујем да природно и умјерено остаје заувијек најпожељније - написала је Наталија Ђукић и додала:

Жао ми је, али може прелијепо, прездраво и презгодно да настане из здравог начина живота, а не из боцкања. Јесте то тежи пут, али је на дуже стазе бољи - поручила је фитнес близнакиња.

(телеграф)