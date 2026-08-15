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Спријечен нови покушај илегалног преласка миграната у Сеуту

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 13:14

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Мигрант који је из Марока прешао у Шпанију моли се на плажи у шпанској енклави Цеути, у недјељу, 2. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Bernat Armangue

Мароканске снаге безбједности спријечиле су данас покушај више стотина миграната, углавном подсахарских Африканаца, да илегално пређу границу и уђу у шпански град, ексклаву Сеуту.

Захваљујући интервенцији мароканских снага безбједности, ситуација је остала мирна на шпанској граници између Сеуте и Марока, која је у стању високе приправности са јаким присуством снага безбједности, преноси шпанска новинска агенција ЕФЕ.

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Марокански безбједносни извори су потврдили да се инцидент догодио у планинском подручју изван пограничног града Кастиљехоса, југозападно од Сеуте.

Према истим изворима, припадници мароканских снага безбједности су растјерали мигранте који су се нашли у том подручју.

Контролни пунктови остају на мјесту на главним приступним путевима ка Кастиљехосу, посебно онима који долазе из Тетуана и Тангера.

Током раног јутра, интензивирани су напори надзора у близини границе са Сеутом, како на копну тако и на мору, уз интервенцију глисера и дронова мароканске Краљевске морнарице.

Седамнаестогодишња мигранткиња, једна од ријетких које су успјеле да стигну до града, изјавила је за ЕФЕ да је у Кастиљехос стигла из Тетуана током ноћи.

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Она је потврдила да је путовала аутобусом који је заустављан на три контролна пункта на 35 километара дугом путу између два града.

Према званичним подацима између 40.000 и 60.000 миграната покушало је 30. и 31. јула да уђе у Сеуту, а према подацима хуманитарних организација, том приликом је погинула најмање 141 особа.

(Танјуг)

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Тагови :

Сеута

Мигранти

Мароко

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