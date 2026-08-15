Спријечен нови покушај илегалног преласка миграната у Сеуту

Аутор:АТВ редакција
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Мароканске снаге безбједности спријечиле су данас покушај више стотина миграната, углавном подсахарских Африканаца, да илегално пређу границу и уђу у шпански град, ексклаву Сеуту.
Захваљујући интервенцији мароканских снага безбједности, ситуација је остала мирна на шпанској граници између Сеуте и Марока, која је у стању високе приправности са јаким присуством снага безбједности, преноси шпанска новинска агенција ЕФЕ.
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Марокански безбједносни извори су потврдили да се инцидент догодио у планинском подручју изван пограничног града Кастиљехоса, југозападно од Сеуте.
Према истим изворима, припадници мароканских снага безбједности су растјерали мигранте који су се нашли у том подручју.
Контролни пунктови остају на мјесту на главним приступним путевима ка Кастиљехосу, посебно онима који долазе из Тетуана и Тангера.
Током раног јутра, интензивирани су напори надзора у близини границе са Сеутом, како на копну тако и на мору, уз интервенцију глисера и дронова мароканске Краљевске морнарице.
Седамнаестогодишња мигранткиња, једна од ријетких које су успјеле да стигну до града, изјавила је за ЕФЕ да је у Кастиљехос стигла из Тетуана током ноћи.
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Она је потврдила да је путовала аутобусом који је заустављан на три контролна пункта на 35 километара дугом путу између два града.
Према званичним подацима између 40.000 и 60.000 миграната покушало је 30. и 31. јула да уђе у Сеуту, а према подацима хуманитарних организација, том приликом је погинула најмање 141 особа.
(Танјуг)
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