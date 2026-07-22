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Украдене паре из возила, ухапшен Бањалучанин

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 09:39

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Из откључаног возила у Бањалуци украден је новац, а полицајци су ухапсили осумњиченог, саопштено је из ПУ Бањалука.

Бањалучанин Н.С. се терети за крађу.

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"Осумњичен је да је у периоду од 20. јула до тренутка пријаве из откључаног путничког возила Бањалуци украо новац у одређеном износу", рекли су из полиције.

Након комплетирања и документовања предмета, против Н.С. ће Окружном јавном тужилаштву бити поднесен извјештај.

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Тагови :

Крађа

Бањалука

ПУ Бањалука

хапшење

Полиција

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