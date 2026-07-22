Украдене паре из возила, ухапшен Бањалучанин

Аутор:АТВ редакција
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Из откључаног возила у Бањалуци украден је новац, а полицајци су ухапсили осумњиченог, саопштено је из ПУ Бањалука.
Бањалучанин Н.С. се терети за крађу.
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"Осумњичен је да је у периоду од 20. јула до тренутка пријаве из откључаног путничког возила Бањалуци украо новац у одређеном износу", рекли су из полиције.
Након комплетирања и документовања предмета, против Н.С. ће Окружном јавном тужилаштву бити поднесен извјештај.
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