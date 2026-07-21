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Њемица пала у провалију дубине 200 метара

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 21:09

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Јужни Тирол планина
Фото: Pexel/Dajana Reçi

Њемица за коју се вјерује да има око 60 година погинула је када је пала са око 200 метара висине током планинарења у Јужном Тиролу, на сјеверу Италије, саопштила је горска служба спасавања.

Она је била у групи од десетак људи која је кренула на вишедневни пут дуж тиролске стазе у долини Пасејер.

За сада није познато зашто је пала са стазе у провалију. Спасилачки тимови реаговали су уз помоћ хеликоптера, али је жена преминула на лицу мјеста, пренијела је агенција ДПА.

Група је претходну ноћ провела у колиби на надморској висини од око 1.600 метара. Власти нису објавиле више детаља о њеном идентитету осим што су потврдиле да је ријеч о држављанки Њемачке.

Јуче је током планинарења у истој регији живот изгубио један осамдесетогодишњак.

Јужни Тирол, најсјевернија регија Италије, гдје се масовно говори њемачки језик, једна је од најпопуларнијих туристичких дестинација у Алпама, преноси Срна

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Тагови :

Јужни Тирол

Њемица

Планинарење

провалија

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