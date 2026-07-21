Њемица пала у провалију дубине 200 метара

Аутор:АТВ редакција
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Њемица за коју се вјерује да има око 60 година погинула је када је пала са око 200 метара висине током планинарења у Јужном Тиролу, на сјеверу Италије, саопштила је горска служба спасавања.
Она је била у групи од десетак људи која је кренула на вишедневни пут дуж тиролске стазе у долини Пасејер.
За сада није познато зашто је пала са стазе у провалију. Спасилачки тимови реаговали су уз помоћ хеликоптера, али је жена преминула на лицу мјеста, пренијела је агенција ДПА.
Група је претходну ноћ провела у колиби на надморској висини од око 1.600 метара. Власти нису објавиле више детаља о њеном идентитету осим што су потврдиле да је ријеч о држављанки Њемачке.
Јуче је током планинарења у истој регији живот изгубио један осамдесетогодишњак.
Јужни Тирол, најсјевернија регија Италије, гдје се масовно говори њемачки језик, једна је од најпопуларнијих туристичких дестинација у Алпама, преноси Срна
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