Возач ухапшен због несреће са аутобусом пуним основаца!

Аутор:АТВ редакција
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Возач М.Г. (53) из Алексинца је ухапшен по налогу Основног државног тужилаштва (ОДТ) Црне Горе и уз кривичну пријаву биће приведен дежурном тужиоцу на саслушање, сазнају "Вијести" из Основног државног тужилаштва у Бијелом Пољу. Он је приведен због саобраћајне несреће која се догодила синоћ, када су се дијелови стијене обрушили на аутобус пун основаца.
Како је за "Вијести" рекао руководилац ОДТ Бијело Поље Владан Ђаловић, возач аутобуса се сумњичи да је починио кривично дјело "тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја".
Синоћ око 20.30 часова на магистралном путу између Мојковца и Колашина, у мјесту Штитаричка Ријека, догодила се саобраћајна несрећа када је аутобус будванских регистарских ознака (БД БД 026), фирме "Eurocompass", ударио у камену косину.
У аутобусу се налазила ђачка екскурзија ОШ "Павле Ровински" из Подгорице, а према званичним информацијама, повријеђени су вођа пута Василије Шаровић, троје дјеце и још једна одрасла особа.
Код троје дјеце и једне одрасле особе утврђене су лакше тјелесне повреде те су у добром општем стању отпуштени на кућно лијечење.
Шаровић је због тешких тјелесних повреда транспортован у Клинички центар Црне Горе (KCCG).
Увиђај на лицу мјеста обавио је надлежни тужилац уз присуство вјештака саобраћајне струке, након чега је наложено хапшење држављанина Србије М.Г. ради даљег поступка и утврђивања свих околности које су довеле до ове незгоде.
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