ЦИК БиХ казнио ПСС због злоупотребе дјеце, повећана накнада за рад бирачких одбора

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ казнила је на данашњој сједници Покрет "Сигурна Српска" /ПСС/ са укупно 15.000 КМ због злоупотребе дјеце у политичке сврхе и преурањене изборне кампање.
У првом случају ПСС је кажњен са 10.000 КМ јер су кандидати ове странке објавили фотографије са дружења овог политичког субјекта на којима су се видјела дјеца.
Осим странке казне су добили и кандидати који су подијелили фотографије са дружења Адријана Басара 3.500 КМ, док су Мирна Савић Бањац и Тања Палачковић кажњене са по 3.000 КМ.
У другом случају ПСС је кажњен са 5.000 КМ јер су се на објавама ове странке на друштвеним мрежама видјела дјеца, а казну од 4.000 КМ за овај прекршај добио је и кандидат странке Драшко Станивуковић.
Због преурањене кампање НиП је данас кажњен са 4.000 КМ, а за исти износ кажњена је и политичка партија "Снага народа – Рамо Исак" због злоупотребе дјеце у политичке сврхе, а казну је добио и кандидат ове странке Един Кајевић који је подијелио фотографије на којима су дјеца. Кајевић је такође кажњен са 4.000 КМ.
ЦИК је данас донио и одлуке о повећању накнада за рад бирачких одбора, те одредио да оператерима буде накнада од 310 КМ.
Донијета је и одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга штампања и паковања кандидатских листи, а уговор у вриједности од 102.558 КМ без ПДВ-а ће бити потписан са групом понуђача који чине "Смартматик БиХ", "Смартматик интернешнл" и ДСЦ агенција за заштиту људи и имовине.
На данашњој сједници чланови ЦИК-а Вања Бјелица Прутина и Жељко Бакалар навели су да би се комисија умјесто на предмете о преурањеној кампањи требала више посветити трговином у бирачким одборима и изборима који слиједе.
Предсједник ЦИК-а Јован Калаба на крају сједнице рекао је да су сви скенери стигли у БиХ, те да испорука уређаја и гласачких листића општинским и градским изборним комисијама креће од недјеље, 27. септембра.
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