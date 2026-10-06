Недјеља дјетета: Новчана подршка за дјецу и породице широм Српске

Аутор:АТВ редакција
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Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске најавио је да ће данас, поводом Недјеље дјетета, исплатити новчану подршку за 182 дјеце под старатељством из 133 породице и за 117 дјеце из 36 породица са троје и више дјеце са сметњама у развоју.
Новчана подршка обезбијеђена је и за три породице са новорођеним тројкама у периоду од прошлогодишње до ове Недјеље дјетета, а то су породице у Приједору, Шипову и Вишеграду.
Робне награде добиће ученици чији су ликовни радови освојили прва три мјеста у изради идејног рјешења плаката Недјеље дјетета, а обезбијеђени су и пакетићи за дјецу из Дома за дјецу и омладину без родитељског старања "Рада Врањешевић" у Бањалуци.
Из Фонда истичу да је обиљежавање Недјеље дјетета прилика да се подсјети да свако дијете има право на љубав, сигурност, заштиту, образовање, игру, здрав развој и једнаке могућности за одрастање.
"Брига о дјеци није само обавеза породице и институција, већ заједничка одговорност цијелог друштва", наводи се у саопштењу.
Недјеља дјетета обиљежава се од 5. до 11. октобра под слоганом "Подржимо дијете, оно је будућност ове планете", преноси Срна.
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