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Харалд Вилимски честитао Додику побједу на изборима

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06.10.2026 13:01

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Харалд Вилимски честитао Додику побједу на изборима
Фото: ATV

Посланик Слободарске партије Аустрије у Европском парламенту Харалд Вилимски честитао је у објави на на друштвеној мрежи Икс, предсједнику Милораду Додику на побједи СНСД-а на изборима у БиХ одржаним у недјељу, 4. октобра.

"Честитам, драги пријатељу", написао је Вилимски на српском, додајући на њемачком да "у демократијама народ одлучује".

Вилимски, који је и потпредсједник парламентарне групе "Патриоте за Европу", јавно је осуђивао међународне санкције и притиске наметнуте Додику за вријеме администрације бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена, као и Кристијана Шмита.

Њихове позиције поклапале су се по питањима суверенитета, антиглобалистичких ставова и подршке америчком предсједнику Доналду Трампу и предсједнику мађарске странке Фидес и бившем премијеру Виктору Орбану.

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Тагови :

Република Српска

Милорад Додик

СНСД

Саво Минић

Жељка Цвијановић

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