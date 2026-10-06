Харалд Вилимски честитао Додику побједу на изборима

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Посланик Слободарске партије Аустрије у Европском парламенту Харалд Вилимски честитао је у објави на на друштвеној мрежи Икс, предсједнику Милораду Додику на побједи СНСД-а на изборима у БиХ одржаним у недјељу, 4. октобра.
"Честитам, драги пријатељу", написао је Вилимски на српском, додајући на њемачком да "у демократијама народ одлучује".
Вилимски, који је и потпредсједник парламентарне групе "Патриоте за Европу", јавно је осуђивао међународне санкције и притиске наметнуте Додику за вријеме администрације бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена, као и Кристијана Шмита.
Честитам драги пријатељу @MiloradDodik. In Demokratien entscheidet das Volk. #PATRIOTS— Harald Vilimsky (@vilimsky) October 6, 2026
Њихове позиције поклапале су се по питањима суверенитета, антиглобалистичких ставова и подршке америчком предсједнику Доналду Трампу и предсједнику мађарске странке Фидес и бившем премијеру Виктору Орбану.
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