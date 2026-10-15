Распада ли се сарајевска "тројка?"

Аутор:Бранка Дакић
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Док ЦИК броји, политичке партије калкулишу. Ко ће с ким у власт, ко се може заобићи? Док се покушавају формирати неке коалиције, друге се, све се гласније прича, распадају. Медији у Федерацији БиХ тврде да је Нермин Никшић обавијести Тројку да тај пројекат више не постоји.
Никшић нам је путем вајбер поруке само прослиједио линк своје фејсбук објаве у којој, између осталог, пише.
"Тврдње да сам им саопштио да Тројка више не постоји нису истина, што је лако провјерити с њима директно. То је питање принципа, и мојих лично и оних за које се залаже СДП", рекао је Нермин Никшић, предсједник СДП-а.
Није баш тако лако провјерити, као што Никшић каже, јер је, очигледно, ово тема о којој његови сарадници нерадо говоре. Тако ни Сабина Ћудић не одговара на поруке и позиве. Елмедин Конаковић увјерава да нема ништа од распада Тројке и да о томе није било говора на састанку.
„Био је коректан састанак, о томе како ћемо сигурно и даље сарађивати. Хоће ли СДП можда у опозицију, па ћемо бити најјачи опозициони блок или ће у власт, или ће можда Наша странка, о томе ће наше колеге, али оно што сам јуче видио, покушај те интерпретације је ноторна лаж“, рекао је Елмедин Конаковић, предсједник Народа и правде.
Иако то не говоре наглас, јасно је да СДП жели да буде дио власти, прије свега, на нивоу БиХ, а Конаковић је по том питању категоричан – са СНСД-ом неће ништа, а не би, тврде, били ни дио власти. Ако се водимо изборним резултатом, који је једино и релевантан, Наша странка и НиП су губитници избора и мјесто им и јесте у опозицији. СДП је остварио добар резултат, па и не чуди то што себе виде у владајућој коалицији.
„Односи унутар коалиције Тројка нарушени су већ неки период, посебно након одласка Мајкла Марфија. До драстичног погоршања у односима долази након оставке кантоналног премијера, Нихада Ука. У предизборној кампањи смо свједочили да су ове три странке биле жестока опозиција једна другој“, рекао је Дамир Сакић, аналитичар.
Неминовно је да ће до раскола доћи уколико СДП буде дио власти. А, јасно је да то није далеко од реалности.
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