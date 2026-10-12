Мерц одбио договор Трампа и Путина о руском дизелу

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки канцелар Фридрих Мерц одбио је као опцију за Берлин споразум САД са Русијом о обнављању извоза дизела и изјавио да ће Њемачка и Европа задржати санкције уведене Москви.
Мерц је указао да је Влада Њемачке примила к знању споразум између Вашингтона и Москве, али да неће слиједити тај примјер.
"Таква одлука не долази у обзир за Њемачку и Европу. Русија ће озбиљно преговарати само под притиском и зато се држимо санкција уведених Русији", рекао је он.
Мерц је подвукао да санкције треба даље пооштравати као одговор на нападе из Русије, посебно истакавши наводне нападе на цивилну енергетску инфраструктуру Украјине, пренијела је агенција ДПА.
Он је додао да украјински предсједник Владимир Зеленски може да настави да рачуна на подршку Њемачке и Европе.
Амерички предсједник Доналд Трамп је, након разговора са руским предсједником Владимиром Путином, објавио да је Москва пристала да одмах стави на располагање више од 300.000 тона дизела америчком и свјетском тржишту у настојању да снизи цијене, преноси Срна.
Према Трамповим ријечима, Русија ће у новембру испоручити још 500.000 тона, а убрзо након тога још милион тона дизела.
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