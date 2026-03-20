Требиње слави новог репрезентативца: Гудељ умјесто БиХ изабрао Србију

20.03.2026

22:15

Требиње слави новог репрезентативца: Гудељ умјесто БиХ изабрао Србију
Фудбалер Црвене звезде Стефан Гудељ убудуће ће наступати за репрезентацију Србије.

Како преносе српски медији, Гудељ је добио позив селектора младе репрезентације Зорана Мирковића за предстојећу пријатељску утакмицу против Киргистана, која је заказана за 26. март.

Овај талентовани стопер раније је наступао за кадетску репрезентацију Босне и Херцеговине.

Такође је био учесник кампа У19 селекције БиХ, након чега је донио одлуку да више не игра за БиХ.

Гудељ, који је рођен у Требињу 2006. године, прошао је све омладинске категорије Црвене звезде, а у јануару 2026. прикључен је првом тиму "црвено-белих".

