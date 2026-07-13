Ко све може да добије новац за набавку трактора „Беларус“: Министарство отворило Јавни позив

Аутор:АТВ редакција
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске обавјештава јавност да је данас објављен Јавни позив за подношење пријава за остваривање подршке за набавку трактора „Беларус“.
Позив је објављен у „Гласу Српске“ и на интернет страници Министарства, и отворен је 10 дана од дана објављивања.
Право на новчана средства подршке за набавку трактора „Беларус“ могу да остваре физичка лица и самостални предузетници са пребивалиштем, односно сједиштем у Републици Српској, која обављају пољопривредну производњу на територији Републике Српске и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава закључно са 15.мајем ове године, а чији носилац газдинства је старости 40 година и млађи (рођен 1986.године и касније).
Право на средства подршке немају корисници који имају пасиван статус у РПГ, који нису пријавили Пореској управи Републике Српске обавезу доприноса за 2025.годину и који нису измирили обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2025.годину.
Такође, право на подршку имају регистрована пољопривредна газдинства која имају минимално два хектара обрадивог пољопривредног земљишта уписаног у РПГ.
Новчана средства подршке одобравају се корисницима подршке који изврше набавку трактора марке „Беларус“ снаге од 78 до 140 коњских снага.
Корисници тракторе купују код овлаштених дистрибутера који су са Министарством закључили споразум о пословно техничкој сарадњи за преализацију Пројекта „Село Републике Српске“-моје мјесто за живот“.
Корисници којима су одобрена средства врше авансну уплату средстава код овлаштеног дистрибутера у износу од 40 одсто од укупне вриједности трактора исказане на предрачуну у року не дужем од 30 дана од објављивања ранг листе.
Средства подршке за набавку трактора „Беларус“ одобравају се у износу од 60 одсто од укупне вриједности трактора и исплаћују се на рачун овлаштеног дистрибутера.
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