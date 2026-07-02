Још један Србин у НБА!

Аутор:АТВ редакција
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Српски кошаркаш Богољуб Марковић и званично је постао нови члан Милвоки Бакса, који су потврдили да је талентовани крилни центар потписао вишегодишњи уговор са франшизом из Висконсина.
Марковића су Бакси изабрали као 47. пика на НБА драфту 2025. године, а у најјачу лигу свијета стиже послије изванредне сезоне у дресу Меге.
У претходној сезони био је један од најбољих играча АБА лиге. На 29 утакмица, колико је одиграо као стартер, просечно је биљежио 18,9 поена, 8,9 скокова, 2,6 асистенција, уз по једну украдену лопту и блокаду за 31,8 минута на паркету.
За сјајне партије награђен је признањем за најкориснијег играча АБА лиге, другу годину заредом проглашен је за најбољег младог играча такмичења, а нашао се и у идеалној петорци регионалног првенства.
Већ у својој првој сезони у дресу Меге показао је огроман потенцијал. Тада је на 30 утакмица просјечно биљежио 13,7 поена, 6,8 скокова и 2,7 асистенција за готово 29 минута по мечу, уз одличних 53,8 одсто шута из игре. Током те сезоне два пута је проглашаван за играча мјесеца у АБА лиги.
Марковић је поникао у Ужицу, а прије доласка у Мегу наступао је за OKK Београд у Кошаркашкој лиги Србије, где је током сезоне 2023/24 одиграо 28 утакмица.
Добре игре препоручиле су га и селектору Србије, па је у новембру 2024. године дебитовао за сениорску репрезентацију у квалификацијама за Европско првенство. Пре тога био је члан генерације Србије која је 2023. године освојила златну медаљу на Европском првенству за играче до 18 година, преноси Б92
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