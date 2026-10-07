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Велики помак у медицини: До дијагнозе тумора мозга долази се за само два сата, још током операције

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07.10.2026 09:19

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Крупни план хируршких инструмената припремљених за операцију у болничкој операционој сали.
Фото: pexels/Stéf -b.

Геномски тест који су развили Центар за истраживање тумора мозга Универзитета у Нотингему и Универзитетске болнице у Нотингему скраћује коначну дијагнозу примарног тумора мозга са шест до осам недјеља на око два сата.

Узорак узет током биопсије или операције ставља се у секвенцер величине кутије за ципеле, производ „Оксфорд нанопора“. Молекули ДНК пролазе кроз нанопору, сићушну рупу, и откривају геномски отисак тумора.

У једној операцији у Нотингему секвенцирање је трајало око 20 минута, а резултат је стигао у салу за мање од два сата, док је пацијент још био на столу.

Неуропатолог Сајмон Пејн каже да микроскоп даје процјену, а нанопора молекуларну класификацију. Неурохирург Стјуарт Смит оцјењује да то мијења одлуку о обиму операције у току самог захвата, преноси Спутник.

Пилот пројекат покрива Нотингем, Бирмингем, болницу „Грејт Ормонд стрит“, Кингс колеџ и Њукасл, пет од седам региона Геномске медицинске службе.

Примарни тумори мозга највећи су убица дјеце и одраслих млађих од 40 година у Великој Британији. Ранија дијагноза треба да скрати недјеље неизвјесности и убрза радиотерапију и хемиотерапију.

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Тагови :

Операција

тумор

Дијагноза

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