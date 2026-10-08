Нови стадион у Загребу имаће затворску ћелију

Аутор:АТВ редакција
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Занимљив детаљ је имплементиран у архитектонско решење стадиона који се увелико гради на мјесту некадашњег објекта у Крањчевћевој улици у Загребу.
Нови стадион у Крањчевићевој улици у Загребу, који се гради на мјесту старог стадиона Трешњевке, имаће низ садржаја усклађених са стандардима четврте категорије УЕФА. Међу њима су просторија за видео-асистенцију судијама (ВАР), просторије за допинг контролу, љекарске просторије, луксузне ложе и медијски простори. Ипак, један детаљ посебно привлачи пажњу.
Наиме, нови стадион имаће и просторије за притвор, пишу хрватски медији.
🇭🇷🏟️ New details on Zagreb’s renovated Kranjčevićeva Stadium have been revealed.
Along with having 11,163 covered seats and UEFA Category 4 status, the stadium will feature 14 skyboxes, a dedicated VAR room, eight professional ice baths, doping-control facilities and even two detention rooms.
The €780,000 equipment tender covers almost every area of the stadium, including dressing rooms, VIP areas, media facilities and police spaces.
[Jutarnji list]— Croatian Football (@CroatiaFooty) October 7, 2026
"Према документацији за опремање стадиона, предвиђене су двије просторије за притвор у склопу полицијских просторија. Преграда мора бити израђена од челика, са вертикалним челичним шипкама и додатним водоравним профилима који повећавају чврстоћу конструкције и отпорност на вандализам", пише Индекс (Index.hr).
Просторије за привремено задржавање изгредника на стадионима нису ријеткост. У Енглеској их има неколико стадиона клубова који се такмиче у Премијер лиги и Чемпионшипу. Такве просторије постоје у Лестеру, Њукаслу и Халу, као и у шкотском Стирлингу и швајцарском Сент Галену.
Притворске просторије само су један од специфичних садржаја новог стадиона, чија је изградња почела у априлу 2025. године.
Пројектом су предвиђене и полицијске просторије, посебна ВАР соба са шест радних мјеста, просторије за допинг контролу, љекарске просторије, ледене купке и столови за масажу.
Стадион ће имати и 14 луксузних ложа (скајбоксова), савремене телевизијске просторе, као и више од 200 мјеста намијењених новинарима и другим члановима медијских екипа.
Трибине ће бити потпуно наткривене, док ће терен бити хибридни, са уграђеним системом гријања.
Вриједност уговорених грађевинских радова на стадиону у Крањчевићевој износи око 37,9 милиона евра без ПДВ-а, а изградњу финансира Град Загреб.
Завршетак радова планиран је најкасније до краја 2026. године.
(б92)
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