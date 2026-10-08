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Нови стадион у Загребу имаће затворску ћелију

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08.10.2026 07:10

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Детаљан поглед на закључана врата затворске ћелије са креветом унутра.
Фото: pexels/Ron Lach

Занимљив детаљ је имплементиран у архитектонско решење стадиона који се увелико гради на мјесту некадашњег објекта у Крањчевћевој улици у Загребу.

Нови стадион у Крањчевићевој улици у Загребу, који се гради на мјесту старог стадиона Трешњевке, имаће низ садржаја усклађених са стандардима четврте категорије УЕФА. Међу њима су просторија за видео-асистенцију судијама (ВАР), просторије за допинг контролу, љекарске просторије, луксузне ложе и медијски простори. Ипак, један детаљ посебно привлачи пажњу.

Наиме, нови стадион имаће и просторије за притвор, пишу хрватски медији.

"Према документацији за опремање стадиона, предвиђене су двије просторије за притвор у склопу полицијских просторија. Преграда мора бити израђена од челика, са вертикалним челичним шипкама и додатним водоравним профилима који повећавају чврстоћу конструкције и отпорност на вандализам", пише Индекс (Index.hr).

Просторије за привремено задржавање изгредника на стадионима нису ријеткост. У Енглеској их има неколико стадиона клубова који се такмиче у Премијер лиги и Чемпионшипу. Такве просторије постоје у Лестеру, Њукаслу и Халу, као и у шкотском Стирлингу и швајцарском Сент Галену.

Притворске просторије само су један од специфичних садржаја новог стадиона, чија је изградња почела у априлу 2025. године.

Пројектом су предвиђене и полицијске просторије, посебна ВАР соба са шест радних мјеста, просторије за допинг контролу, љекарске просторије, ледене купке и столови за масажу.

Стадион ће имати и 14 луксузних ложа (скајбоксова), савремене телевизијске просторе, као и више од 200 мјеста намијењених новинарима и другим члановима медијских екипа.

Трибине ће бити потпуно наткривене, док ће терен бити хибридни, са уграђеним системом гријања.

Вриједност уговорених грађевинских радова на стадиону у Крањчевићевој износи око 37,9 милиона евра без ПДВ-а, а изградњу финансира Град Загреб.

Завршетак радова планиран је најкасније до краја 2026. године.

(б92)

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Тагови :

стадион

Загреб

Затвор

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