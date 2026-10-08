Мадурова супруга тражи пуштање из затвора: Срчано обољење се погоршало у затвору

Аутор:АТВ редакција
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Бивша прва дама Венецуеле тражи пуштање из затвора док она и њен супруг чекају суђење по оптужбама САД за трговину дрогом, пише АП.
Силија Флорес, супруга бившег предсједника Венецуеле Николаса Мадура, "заслужује прилику да чека суђење у кућном притвору" док се бори са срчаним обољењем које се погоршало откако је у затвору, навели су њени адвокати у судским документима поднијетим у сриједу.
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Адвокати Марк Донели и Андрес Санчез затражили су од судије да јој дозволи да напусти савезни затвор у Бруклину и пређе у кућу у оквиру надлежности савезног суда на Менхетну, гдје би она и Мадуро требало да се суоче са суђењем сљедећег јуна.
Тамо би, према ријечима адвоката, била под 24-часовним наоружаним надзором и било би јој дозвољено да прима само оне посјетиоце које одобре суд и савезни тужиоци. Кућа би била под видео-надзором, а њени телефонски разговори би се снимали, навели су адвокати.
Савезни тужиоци још нису поднијели одговор. Портпарол канцеларије америчког тужиоца на Менхетну одбио је да коментарише случај. Судија Алвин К. Хелерстајн још није донио одлуку о захтјеву Флоресове.
Флоресова (69) и Мадуро (63) налазе се у затвору у Бруклину откако су их америчке снаге ухапсиле у њиховој кући у Каракасу током ноћне рације почетком јануара и пребациле у Њујорк.
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Обоје су се изјаснили да нису криви по оптужбама да су учествовали у завјери за слање кокаина у САД. У посебном судском поднеску, недавно су затражили одбацивање оптужнице, позивајући се на имунитет који уживају као лидер и прва дама стране државе.
Адвокати Флоресове навели су да она годинама живи са пролапсом митралног залистка, али да од тренутка хапшења и посљедњег смјештања у Метрополитенски притворски центар у Бруклину није примила мјесечну инјекцију неопходну за лијечење тог обољења.
Умјесто тога, како су изјавили Донели и Санчез, преписани су јој аспирин у ниској дози, статин, дилтиазем и нитроглицерин за ублажавање болова у грудима. Она константно пати од рефлукса и гастритиса, изгубила је два кутњака и смршала више од 11,3 килограма.
Љекари су Флоресовој савјетовали да се подвргне срчаној катетеризацији, што би могло довести до даљих кардиолошких интервенција, навели су њени адвокати. У том случају, како су истакли, биће јој потребно "довољно времена за опоравак од евентуалних захвата, и то у окружењу које погодује њеном опоравку".
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Особље затвора "понашало се изузетно с поштовањем према њој и њеном супругу", а Флорес "не оспорава да је добила одличну његу од медицинских радника" у затвору и болници, написали су Донели и Санчез.
(Курир)
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