Смијењен Фарук Ђозић због коментара о Ратку Младићу

Аутор:АТВ редакција
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Начелник Одјељења за општу управу и одборник Странке за БиХ у сребреничкој Скупштини Фарук Ђозић смијењен је са ове позиције на данашњој сједници, потврдио је за АТВ предсједник СО Сребреница Алмир Дудић.
Захтјев за његову смјену упутила је општинска Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребреница због вријеђања Ратка Младића.
Захтјев је упућен предсједнику СО Сребреница Алмиру Дудићу и начелнику општине Милошу Вучићу.
БиХ
Поднесен захтјев за смјену Ђозића јер је погрдно називао Ратка Младића
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