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Смијењен Фарук Ђозић због коментара о Ратку Младићу

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08.10.2026 14:38

Коментари:

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Фарук Ђозић
Фото: Фејсбук

Начелник Одјељења за општу управу и одборник Странке за БиХ у сребреничкој Скупштини Фарук Ђозић смијењен је са ове позиције на данашњој сједници, потврдио је за АТВ предсједник СО Сребреница Алмир Дудић.

Захтјев за његову смјену упутила је општинска Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребреница због вријеђања Ратка Младића.

Захтјев је упућен предсједнику СО Сребреница Алмиру Дудићу и начелнику општине Милошу Вучићу.

Фарук Ђозић

БиХ

Поднесен захтјев за смјену Ђозића јер је погрдно називао Ратка Младића

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Тагови :

Фарук Ђозић

Сребреница

смјена

Ратко Младић

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