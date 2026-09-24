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Ћирковићева у финалу Европског првенства у Софији

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24.09.2026 13:28

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Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.
Фото: Srna

Српска боксерка Сара Ћирковић пласирала се у финале Европског првенства у Софији у категорији до 54 килограма и браниће злато освојено прије двије године у Београду.

Она је у полуфиналу савладала репрезентативку Русије Анастасију Кол одлуком судија резултатом 3:2 и тако осигурала најмање сребрну медаљу.

Ћирковићева ће се за друго узастопно злато на Европском првенству борити против побједнице другог полуфинала између Ленке Бернардове из Чешке и Пискле Каиво Оје из Финске, преносе београдски медији, преноси Срна

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Тагови :

Сара Ћирковић

Европско првенство

бокс

боксер

побједа

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Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.

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