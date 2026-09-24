Ћирковићева у финалу Европског првенства у Софији

Аутор:АТВ редакција
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Српска боксерка Сара Ћирковић пласирала се у финале Европског првенства у Софији у категорији до 54 килограма и браниће злато освојено прије двије године у Београду.
Она је у полуфиналу савладала репрезентативку Русије Анастасију Кол одлуком судија резултатом 3:2 и тако осигурала најмање сребрну медаљу.
Ћирковићева ће се за друго узастопно злато на Европском првенству борити против побједнице другог полуфинала између Ленке Бернардове из Чешке и Пискле Каиво Оје из Финске, преносе београдски медији, преноси Срна
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