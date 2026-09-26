Патријарх Порфирије у Палама освештава храм

Аутор:АТВ редакција
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Његова светост патријарх српски Порфирије освештаће данас на Палама Храм Сабора Светог архангела Гаврила.
Храм ће бити освештан у 9.00 часова, након чега ће бити служена Света архијерејска литургија.
Саборни храм, који својим положајем повезује духовни, академски и културни живот Пала, налази се у непосредној близини факултета Универзитета у Источном Сарајеву -Економског, Филозофског, Правног и Факултета за физичку културу.
Иницијатор подизања новог храма у Палама још током Одбрамбено-отаџбинског рата био је блаженопочивши митрополит дабробосански Николај који је препознао развојни потенцијал Пала, очекујући њихов убрзан туристички и демографски развој, али и имајући посебно у виду духовне потребе више хиљада студената, саопштено је раније из СПЦ.
Изградња храма Сабора Светога архангела Гаврила почела је 2008. године, а исте године на празник Светих Јоакима и Ане, 22. септембра, блаженопочивши митрополит Николај освештао је темеље храма. Богослужења се врше од 2015. године, преноси Срна.
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