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Полиција код виле Лепе Брене због дрвета

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05.10.2026 18:29

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Лепа Брена
Фото: Youtube/AmiG Show

Права драма одиграла се испред луксузне виле балканске музичке звијезде Лепе Брене на Бежанијској коси, када су узнемирене комшије биле принуђене да позову полицију.

Како сазнаје добро обавијештен извор, узрок интервенције било је велико, дотрајало стабло у комшилуку које се срушило недалеко од самог улаза у певачицино двориште, при чему је оштећен и један аутомобил.

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Будући да је пад дрвета направио пометњу и блокирао пролаз, убрзо су се на лицу мјеста окупили и знатижељни пролазници, а због гужве и сирена многи помислили да се у Бренином дому дешава нешто алармантно.

"Полиција је одмах изашла на терен по позиву људи из комшилука како би се утврдиле све околности и рашчистио терен. Неки у пролазу су погрешно протумачили ситуацију и помислили да је ријеч о нечему страшном у кући пјевачице, али су то били људи који нису били упућени у детаље", наводи извор близак ситуацији.

Није се нико оглашавао

Извор додаје да нико из виле славне пјевачице током интервенције није излазио, а надлежни су брзо санирали ситуацију на терену.

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Иначе, ово није први пут да се препричавају непријатне ситуације око луксузног здања Живојиновића. Подсјетимо, прије неколико година такође је владала паника у овом дијелу Бежанијске косе, када је гром ударио у стабло испред Брениног дома, о чему су брујали сви медији.

(Ало)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лепа Брена

Полиција

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