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Сутра славимо светитеља који је хришћанство бранио и пред царем

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03.10.2026 12:06

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црква свијеће молитва светац
Фото: Pexel/ Elina Volkova

Српска православна црква 4. октобра прославља Светог апостола Кодрата, једног од Седамдесеторице Христових ученика. Истог дана обиљежава се и Оданије празника Воздвижења Часног крста.

Свети Кодрат био је ученик великих апостола и проповиједао је Јеванђеље у Атини, гдје је касније постао епископ. Потом је служио као епископ у Магнезији.

Према предању, био је веома образован и мудар човјек, али је своје знање ставио у службу хришћанске вјере. Проповиједао је међу незнабошцима и многе привео хришћанству.

Његово проповиједање изазвало је противљење, па је због вјере претрпио прогон. Предање наводи да су га најприје тукли камењем, а потом затворили у тамницу, гдје је страдао. Пострадао је око 130. године, а сахрањен је у Магнезији.

Зашто је Свети Кодрат посебно занимљив?

Један од најзанимљивијих детаља из његовог живота јесте то што је написао одбрану хришћанства и предао је римском цару Адријану. Према црквеном предању, његова одбрана је оставила снажан утисак, након чега је цар наредио да се хришћани не прогоне без конкретне кривице.

Свети Кодрат у црквеном предању остао је упамћен као човјек који је вјеру бранио не само ријечју и проповиједањем већ и личним страдањем.

Обичаји на празник Светог Кодрата

За овај празник нису забиљежени посебни и широко распрострањени народни обичаји попут оних који постоје уз неке друге велике православне празнике. Вјерници овај дан прије свега проводе у молитви, одлазе у храм и присуствују Светој литургији.

Као и за друге празнике посвећене светитељима, дан је прилика да се вјерници подсјете на њихов живот и врлине, вјеру, истрајност, праштање и спремност да се чини добро.

Према календару за 4. октобар 2026. године, овај дан пада у недјељу и није посан.

Вјеровања и народно предање

У народу се уз Светог Кодрата не вежу бројна специфична вјеровања која би била заједничка свим крајевима. Зато се тврдње о томе да на његов дан „обавезно треба“ радити или не радити одређене послове не могу сматрати општим православним правилом.

Његов празник више се везује за духовну снагу, истрајност и чување вјере. У том смислу, Свети Кодрат се може посматрати као примјер човјека који није одустао од својих увјерења ни пред прогоном и страдањем.

Занимљивост

У житију Светог Кодрата користи се веома снажна слика: описан је као „јутарња звијезда усред облака“, чиме се симболично представља његова улога у ширењу хришћанске вјере међу тадашњим незнабошцима.

Његов живот подсјећа на то да је у раном хришћанству ширење вјере често значило суочавање са прогоном и опасношћу, али и да су ријеч, знање и лични примјер били важни начини свједочења вјере.

Свети апостол Кодрат тако остаје упамћен као један од Христових ученика који је свој живот посветио проповиједању Јеванђеља, а због своје вјере прихватио и страдање.

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октобар

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црквени календар

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