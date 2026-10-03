Logo

Три знака којима све иде од руке: Наредна седмица им доноси срећу на сваком кораку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.10.2026 12:01

Коментари:

0
Жена у јарко ружичастом крзненом капуту држи кишобран док око ње пада новац, у мирном амбијенту на отвореном.
Фото: Eugene Lisyuk/Pexels

Нова седмица доноси занимљиве преокрете, а за три хороскопска знака ствари би могле да се посложе боље него што су очекивали. Од пословних прилика и новчаних добитака до љубави и испуњења жеља.

Пред њима су дани у којима ће им многе околности ићи наруку.

Бик

Бикови улазе у седмицу са много више самопоуздања и енергије. Оно што им је у претходном периоду задавало главобољу сада би могло да почне да се рјешава. На послу их очекује прилика да покажу шта знају, а могућ је и договор који ће им донијети финансијску корист.

На приватном плану слиједе лијепи тренуци. Слободни Бикови могли би упознати особу која ће им привући пажњу, док заузете очекује период више блискости и разумијевања.

Лав

Лавови ће током ове седмице бити у центру пажње. Њихов труд коначно би могао бити примијећен, а један разговор или сусрет могао би им отворити врата за нешто чему су се дуго надали.

И на финансијском плану ситуација се поправља. Могућ је неочекиван прилив новца, занимљива понуда или прилика да се започне нешто што би у будућности могло донијети додатну зараду.

У љубави их очекује више страсти и лијепих тренутака, а слободни Лавови могли би доживјети сусрет који неће лако заборавити.

Стријелац

Стријелчевима наредна седмица доноси покрет, добре вијести и осјећај да се коначно нешто мијења. Планови који су до сада стајали у мјесту могли би кренути напријед, а једна неочекивана прилика могла би их пријатно изненадити.

Посебно повољан период очекује их на пословном плану. Неко би могао препознати њихов труд или им понудити сарадњу коју не би требало олако одбацити.

У љубави слиједе занимљиви дани. Слободни Стријелчеви могли би направити први корак према особи која им се допада, док заузете очекују више заједничких тренутака и доброг расположења.

За ова три знака наредна седмица могла би бити период у којем ће се многе ствари коначно сложити на прави начин.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

Хороскопски знакови

недјељни хороскоп

срећа

новац

астрологија

Коментари (0)

Више из рубрике

Златни рез пројекција на сцену изашлиљуди који су преживјели логор

Друштво

„Дјеца Козаре“ расплакала публику: На сцену изашли и они који су преживјели страхоте логора

12 ч

0
FZO Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Друштво

ФЗО Републике Српске: Од наредне године 75 нових здравствених услуга

13 ч

0
Због избора раде и током викенда: Ево гдје можете извадити личне документе

Друштво

Због избора раде и током викенда: Ево гдје можете извадити личне документе

13 ч

0
Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.

Друштво

Сутра сунчано и топло, ујутру хладно: Прољећне температуре усред јесени

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

45

Аутомобил ударио дјевојчицу на пјешачком прелазу у Бањалуци

21

29

Пауновић: Утакмица против Холандије нова прилика прилика да се поправи утисак

21

22

Сутра славимо великог заштитника и ово се не заборавља: Свака кућа мора да испоштује 1 обичај

21

02

Шеф затворског система Тенесија подноси оставку након неуспјешног погубљења Кристе Пајк

20

40

Џудо празник у Бањалуци: Више од 700 учесника на 20. купу "Стеван Марковић"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима