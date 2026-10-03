Три знака којима све иде од руке: Наредна седмица им доноси срећу на сваком кораку

Аутор:АТВ редакција
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Нова седмица доноси занимљиве преокрете, а за три хороскопска знака ствари би могле да се посложе боље него што су очекивали. Од пословних прилика и новчаних добитака до љубави и испуњења жеља.
Пред њима су дани у којима ће им многе околности ићи наруку.
Бикови улазе у седмицу са много више самопоуздања и енергије. Оно што им је у претходном периоду задавало главобољу сада би могло да почне да се рјешава. На послу их очекује прилика да покажу шта знају, а могућ је и договор који ће им донијети финансијску корист.
На приватном плану слиједе лијепи тренуци. Слободни Бикови могли би упознати особу која ће им привући пажњу, док заузете очекује период више блискости и разумијевања.
Лавови ће током ове седмице бити у центру пажње. Њихов труд коначно би могао бити примијећен, а један разговор или сусрет могао би им отворити врата за нешто чему су се дуго надали.
И на финансијском плану ситуација се поправља. Могућ је неочекиван прилив новца, занимљива понуда или прилика да се започне нешто што би у будућности могло донијети додатну зараду.
У љубави их очекује више страсти и лијепих тренутака, а слободни Лавови могли би доживјети сусрет који неће лако заборавити.
Стријелчевима наредна седмица доноси покрет, добре вијести и осјећај да се коначно нешто мијења. Планови који су до сада стајали у мјесту могли би кренути напријед, а једна неочекивана прилика могла би их пријатно изненадити.
Посебно повољан период очекује их на пословном плану. Неко би могао препознати њихов труд или им понудити сарадњу коју не би требало олако одбацити.
У љубави слиједе занимљиви дани. Слободни Стријелчеви могли би направити први корак према особи која им се допада, док заузете очекују више заједничких тренутака и доброг расположења.
За ова три знака наредна седмица могла би бити период у којем ће се многе ствари коначно сложити на прави начин.
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