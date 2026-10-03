Руски посматрачи стигли у Српску уочи избора

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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и чланови Посматрачке мисије Савјета Федерације Федералне скупштине Русије, акредитоване за посматрање општих избора у БиХ, разговарали су о активностима у вези са сутрашњим изборним процесом.
Чланови Посматрачке мисије упознали су Стевандића са мандатом мисије и начином на који ће обављати активности у оквиру посматрања за које су акредитовани, као и са планираним активностима током боравка у Републици Српској, саопштено је из Кабинета предсједника Народне скупштине.
Захваливши члановима Посматрачке мисије за посјету, Стевандић је изразио спремност Народне скупштине Републике Српске да, у оквиру својих институционалних надлежности, настави да развија сарадњу са парламентарним институцијама Руске Федерације.
Он је подсјетио да су, уз подршку Кабинета предсједника Народне скупштине Српске, грађани из Републике Српске недавно боравили у Руској Федерацији у својству међународних посматрача на одржаним изборима.
Састанку је присуствовао и амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов.
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