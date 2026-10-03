Додик: Очуваћемо сјећање на херојску операцију "Халијард"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Бољанићу на Озрену, гдје је прије 82 године спашено 60 савезничких пилота у операцији "Халијард", да је у плану изградња спомен-аеродрома, гдје ће се једном годишње одржавати такмичење једриличара, и да се на тај начин оживи и одржи сјећање на овај догађај.
"Планирамо овдје да направимо један импровизовани спомен-аеродром, да се на њему одржава такмичење једриличара, и да на тај начин оживимо и одржимо сјећање на спасавање савезничких пилота", рекао је Додик новинарима.
Напоменувши да је комунизам начинио огромне штете Србима, уништавајући њихову идентификацију, али и уништавајући овакве историјске догађаје, Додик је подсјетио да је спасавање пилота била забрањена прича овдје, као што је била забрањена прича о Броду на Дрини, гдје је 6.000 Срба убијено и многим другим стратиштима.
"Да смо имали ту димензију, можда би друкчије све изгледало и не би овако било крваво и лоше за нас у самом распаду Југославије. Видјећемо како даље, али углавном, важно је да обиљежавамо овај дан и очувамо ово мјесто овдје", рекао је Додик.
Операција "Халијард" остаје свједочанство о храбрости, човјечности и слободарском духу српског народа. У најтежим временима, наши преци су ризиковали животе да спасу америчке и савезничке пилоте те покажу да слобода и солидарност немају цијену. — Милорад Додик (@MiloradDodik) October 3, 2026
Тај подвиг је дио наше историје и… pic.twitter.com/q8L3uuZdBY
Он је подсјетио да су мјештани, обични сељани одавде, направили импровизовани аеродром на који су слијетали авиони и одвезли 60 пилота са овог мјеста.
Додик је истакао да ће мање познато да је на овом мјесту био и командант Војске у отаџбини Драгољуб Михаиловић и да је чак, по казивањима, у два наврата ушао у авион да би се упутио у Сједињене Америчке Државе, али је одустао зато што је био снажнији његов осјећај да буде са војницима своје отаџбинске војске.
"Питање је шта би било да је отишао, можда би све друкчије у историји било. Сама чињеница да га је амерички предсједник Хари Труман 1948. године одликовао највишим одликовањем, говори какав је он имао статус у Америци", рекао је Додик.
У Бољанићу код Добоја данас су обиљежене 82 године од спасавања савезничких пилота на Озрену у операцији "Халијард" коју су спровели припадници Југословенске војске у отаџбини, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
11 ч0
Република Српска
11 ч0
Република Српска
12 ч0
Република Српска
12 ч0
Република Српска
11 ч0
Република Српска
11 ч0
Република Српска
11 ч0
Република Српска
11 ч0
Најновије
Најчитаније
21
45
21
29
21
22
21
02
20
40
Тренутно на програму