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Додик: Очуваћемо сјећање на херојску операцију "Халијард"

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03.10.2026 12:41

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Предсједник Милорад Додик изјавио је данас у Бољанићу на Озрену, гдје је прије 82 године спашено 60 савезничких пилота у операцији "Халијард", да је у плану изградња спомен-аеродрома, гдје ће се једном годишње одржавати такмичење једриличара, и да се на тај начин оживи и одржи сјећање на овај догађај.
Фото: Srna

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Бољанићу на Озрену, гдје је прије 82 године спашено 60 савезничких пилота у операцији "Халијард", да је у плану изградња спомен-аеродрома, гдје ће се једном годишње одржавати такмичење једриличара, и да се на тај начин оживи и одржи сјећање на овај догађај.

"Планирамо овдје да направимо један импровизовани спомен-аеродром, да се на њему одржава такмичење једриличара, и да на тај начин оживимо и одржимо сјећање на спасавање савезничких пилота", рекао је Додик новинарима.

Напоменувши да је комунизам начинио огромне штете Србима, уништавајући њихову идентификацију, али и уништавајући овакве историјске догађаје, Додик је подсјетио да је спасавање пилота била забрањена прича овдје, као што је била забрањена прича о Броду на Дрини, гдје је 6.000 Срба убијено и многим другим стратиштима.

"Да смо имали ту димензију, можда би друкчије све изгледало и не би овако било крваво и лоше за нас у самом распаду Југославије. Видјећемо како даље, али углавном, важно је да обиљежавамо овај дан и очувамо ово мјесто овдје", рекао је Додик.

Он је подсјетио да су мјештани, обични сељани одавде, направили импровизовани аеродром на који су слијетали авиони и одвезли 60 пилота са овог мјеста.

Додик је истакао да ће мање познато да је на овом мјесту био и командант Војске у отаџбини Драгољуб Михаиловић и да је чак, по казивањима, у два наврата ушао у авион да би се упутио у Сједињене Америчке Државе, али је одустао зато што је био снажнији његов осјећај да буде са војницима своје отаџбинске војске.

"Питање је шта би било да је отишао, можда би све друкчије у историји било. Сама чињеница да га је амерички предсједник Хари Труман 1948. године одликовао највишим одликовањем, говори какав је он имао статус у Америци", рекао је Додик.

У Бољанићу код Добоја данас су обиљежене 82 године од спасавања савезничких пилота на Озрену у операцији "Халијард" коју су спровели припадници Југословенске војске у отаџбини, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Халијард

Операција

Сједињене Америчке Државе

Срби

Бољанић

Озрен

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