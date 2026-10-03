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Цвијановић: Сјећањем на мисију сачувати осјећај правде и слободе

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03.10.2026 12:53

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Цвијановић: Сјећањем на мисију сачувати осјећај правде и слободе
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је задовољна што ће у Бољанићу код Добоја бити изграђен комплекс како би будућим генерацијама успјешно пренијели важан историјски моменат спасавања савезничких пилота на Озрену у операцији "Халијард".

Цвијановићева је захвалила свим мјештанима овог краја који су током Другог свјетског рата као слободарски народ спасавали оборене авијатичаре, као и институцијама које покушавају да обиљежавањима попут данашњег задрже осјећање правде и слободе.

"Окупили смо се да обиљежимо значајну мисију, операцију, која је проведена између осталог и овдје у Републици Српској, на Озрену, да захвалимо свима онима који су тада као слободарски народ и породице овог краја спасавале авијатичаре, америчке и савезничких снага, који су заједно удружени са онима који су то исто радили у Србији, спасили више од 500 живота", изјавила је новинарима Цвијановићева.

Она је подсјетила да су, међу њима, свакако 60 авијатичара спасили мјештани Бољанића.

Цвијановићева је захвалила и Фондацији "Халијард" која у Америци чува успомену на ове свијетле дане, на велики подухват свих који су цијенили слободу, били на правој страни историје.

У Бољанићу код Добоја данас је обиљежена 82 година од спасавања савезничких пилота на Озрену у операцији "Халијард" коју су спровели припадници Југословенске војске у отаџбини, преноси Срна

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Халијард

сјећање

Република Српска

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