Цвијановић: Сјећањем на мисију сачувати осјећај правде и слободе

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је задовољна што ће у Бољанићу код Добоја бити изграђен комплекс како би будућим генерацијама успјешно пренијели важан историјски моменат спасавања савезничких пилота на Озрену у операцији "Халијард".
Цвијановићева је захвалила свим мјештанима овог краја који су током Другог свјетског рата као слободарски народ спасавали оборене авијатичаре, као и институцијама које покушавају да обиљежавањима попут данашњег задрже осјећање правде и слободе.
"Окупили смо се да обиљежимо значајну мисију, операцију, која је проведена између осталог и овдје у Републици Српској, на Озрену, да захвалимо свима онима који су тада као слободарски народ и породице овог краја спасавале авијатичаре, америчке и савезничких снага, који су заједно удружени са онима који су то исто радили у Србији, спасили више од 500 живота", изјавила је новинарима Цвијановићева.
Она је подсјетила да су, међу њима, свакако 60 авијатичара спасили мјештани Бољанића.
Цвијановићева је захвалила и Фондацији "Халијард" која у Америци чува успомену на ове свијетле дане, на велики подухват свих који су цијенили слободу, били на правој страни историје.
У Бољанићу код Добоја данас је обиљежена 82 година од спасавања савезничких пилота на Озрену у операцији "Халијард" коју су спровели припадници Југословенске војске у отаџбини, преноси Срна
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