Стигла дојава о бомби, зграда суда одмах евакуисана

Аутор:АТВ редакција
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Нешто послије 11 сати Жупанијски суд у Загребу добио је дојаву о постављеној бомби.
Зграда суда одмах је евакуисана, а на лице мјеста позван је противдиверзиони одред полиције, који је почео преглед објекта, преноси Јутарњи.хр.
За сада није познато да ли је пријетња упућена телефоном или електронском поштом. Полиција провјерава све околности случаја.
Ускоро опширније...
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