Logo

Преминула глумица Ив Мари Сејнт

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.10.2026 11:05

Коментари:

0
Смрт филм режисер сценариста глумац
Фото: Pexel/ Dmitry Demidov

Америчка глумица и добитница Оскара Ив Мари Сејнт преминула је у 103. години, објавио је часопис "Верајети".

Ив Мари Сејнт рођена је 1924. у Њуарку, у Њу Џерзију, и започела је своју телевизијску и филмску каријеру четрдесетих година прошлог вијека.

Она је освојила Оскара 1955. године за најбољу споредну женску улогу у филму "На доковима Њујорка" /1954/ редитеља Елија Казана, у коме јој је партнер био Марлон Брандо.

Филм је усредсређен на синдикално насиље и корупцију међу лучким радницима и власницима компанија и бродова и детаљно описује распрострањену корупцију, изнуду и рекетирање у Њу Џерзију.

"На доковима Њујорка" освојио је подједнако и публику и критику. Од 12 номинација за Оскара освојио је осам, укључујући за најбољи филм, најбољег глумца за Бранда, најбољу споредну глумицу за Сејнтову и најбољу режију.

Амерички филмски институт га је 1997. године рангирао на осмо мјесто за највећи амерички филм свих времена.

Сејнтова је 1959. одиграла је једну од својих најпознатијих улога као Ив Кендал у авантуристичком трилеру Алфреда Хичкока "Сјевер-сјеверозапад" /1959/.

Сејнтова се, такође, појавила у филмовима "Гран при" /1966/, "Најбоља дјевојчица на свијету" /1981/, "Ништа заједничко" /1986/ и мини-серији "Људи као ми" /1990/, за коју је освојила награду Еми, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

преминула глумица

смрт

Оскар

Њујорк

Филм

Ив Мари Сејнт

Коментари (0)

Више из рубрике

Снимање студентског завршног филма „На рубу“ успјешно је завршено!

Култура

Завршено снимање филма "На рубу"

1 д

0
Ко ће освојити Нобелову награду за мир ове године? Ово је 10 фаворита

Култура

Ко ће освојити Нобелову награду за мир ове године? Ово је 10 фаворита

1 д

0
Инсерт из Серије Приче из радионице на којој се види Зоран Радмиловић

Култура

Култна серија Приче из радионице добија наставак

1 д

0
Режисер филма "Златни рез 42 - Дјеца Козаре" Лордан Зафрановић рекао је вечерас у Бањалуци, након премијере филма о страдању српског народа у Независној Држави Хрватској, да се једноставно морала рећи истина.

Култура

Зафрановић: Без Додика и Српске овај филм не би био направљен

3 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

15

38

Кошарац: Највећи изборни губитник је Конаковић

15

37

Хитна сједница Уније студената и Студентског парламента УИС због транспарената

15

37

Битно: Формирање власти на нивоу БиХ

15

29

Амиџић: Стечени услови за отварање два гранична прелаза у Градишци и новог на Рачи

15

24

Ови хороскопски знаци се најтеже подносе: Њихове разлике често прерасту у сукоб

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима