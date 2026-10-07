Преминула глумица Ив Мари Сејнт

Аутор:АТВ редакција
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Америчка глумица и добитница Оскара Ив Мари Сејнт преминула је у 103. години, објавио је часопис "Верајети".
Ив Мари Сејнт рођена је 1924. у Њуарку, у Њу Џерзију, и започела је своју телевизијску и филмску каријеру четрдесетих година прошлог вијека.
Она је освојила Оскара 1955. године за најбољу споредну женску улогу у филму "На доковима Њујорка" /1954/ редитеља Елија Казана, у коме јој је партнер био Марлон Брандо.
Филм је усредсређен на синдикално насиље и корупцију међу лучким радницима и власницима компанија и бродова и детаљно описује распрострањену корупцију, изнуду и рекетирање у Њу Џерзију.
"На доковима Њујорка" освојио је подједнако и публику и критику. Од 12 номинација за Оскара освојио је осам, укључујући за најбољи филм, најбољег глумца за Бранда, најбољу споредну глумицу за Сејнтову и најбољу режију.
Амерички филмски институт га је 1997. године рангирао на осмо мјесто за највећи амерички филм свих времена.
Сејнтова је 1959. одиграла је једну од својих најпознатијих улога као Ив Кендал у авантуристичком трилеру Алфреда Хичкока "Сјевер-сјеверозапад" /1959/.
Сејнтова се, такође, појавила у филмовима "Гран при" /1966/, "Најбоља дјевојчица на свијету" /1981/, "Ништа заједничко" /1986/ и мини-серији "Људи као ми" /1990/, за коју је освојила награду Еми, преноси Срна.
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