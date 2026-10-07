Познато ко је дојавио да је бомба у Центру средњих школа

Аутор:Бојан Носовић
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Требињска полиција брзо је расвијетлила јучерашњу пријаву о подметнутој бомби и експлозиву у требињском Центру средњих школа, сазнаје АТВ.
Према нашим сазнањима, лажну дојаву упутио је малољетник из Требиња, који је и ђак ове школе. Ово лице је у потпуности признало дјело.
Хроника
Непозната особа дојавила бомбу у Центру средњих школа, огласила се требињска полиција
Малољетнику се на терет ставља Кривично дјело лажно пријављивање из члана 334. КЗ Републике Српске.
Хроника
Дојава о бомби у Центру средњих школа Требиње
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