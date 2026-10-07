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Познато ко је дојавио да је бомба у Центру средњих школа

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07.10.2026 12:36

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Школа у Требињу
Фото: ATV

Требињска полиција брзо је расвијетлила јучерашњу пријаву о подметнутој бомби и експлозиву у требињском Центру средњих школа, сазнаје АТВ.

Према нашим сазнањима, лажну дојаву упутио је малољетник из Требиња, који је и ђак ове школе. Ово лице је у потпуности признало дјело.

Требиње - дојава о бомби школа

Хроника

Непозната особа дојавила бомбу у Центру средњих школа, огласила се требињска полиција

Малољетнику се на терет ставља Кривично дјело лажно пријављивање из члана 334. КЗ Републике Српске.

Школа у Требињу

Хроника

Дојава о бомби у Центру средњих школа Требиње

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Тагови :

дојава о бомби

Требиње

лажна дојава

Полиција

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