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Насилник иза решетака: Мајку давио и тукао рукама и ногама

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07.10.2026 12:32

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Затвор
Фото: АТВ

Основни суд у Зворнику одредио је једномјесечни притвор Зворничанину А.Е, осумњиченом за насиље у породици над својом мајком.

Притвор је одређен на приједлог Окружног јавно тужилаштва у Бијељини због опасности да би боравком на слободи А.Е. могао понавити кривично дјело, те да би могао ометати поступак утицајем на свједоке или уништавањем доказа.

”Постоји основана сумња да је А.Е. 4. октобра у мјесту Челопек код Зворника у породичној кући угрозио тјелесни интегритет своје мајке којој је пришао и објема рукама ухватио за врат и стезао је, усљед чега је изгубила дах и отежано дисала, након чега ју је пустио”, саопштило је ОЈТ Бијељина.

Додају да је А.Е. мајку напао и крајем септембра након што је одбила да му плати његову прекршајну казну.

полиција-Република Српска-лисице

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”Постоји сумња да је тада пришао мајци, ударио је рукама, а потом ногом, те је одгурнуо усљед чега је задобила тјелесне повреде”, наводи се у саопштењу.

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Тагови :

Насиље

насиље у породици

Зворник

Једномјесечни притвор

ОЈТ Бијељина

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