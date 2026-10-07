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Дјецу присиљавали на просјачење, осуђени на 33 године затвора!

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07.10.2026 13:59

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Дјецу присиљавали на просјачење, осуђени на 33 године затвора!

Врховни суд Федерације БиХ правоснажно је осудио Мустафу Суљића (33) на 12 година затвора, Мустафу Ахметовића (49) на 11 година и Владу Голубца на 10 година због присиљавања дјеце и одраслих на просјачење и присилан рад.

Сви су оглашени кривим за кривично дјело трговине људима и у односу на првостепену пресуду изречене су им строже казне. Када је у питању оптужени Елвис Ахметовић, Врховни суд је уважио жалбу тужилаштва, те је одбијајућа пресуда укинута и поступак враћен на поновно суђење.

”Врховни суд ФБиХ је у другостепеном поступку прихватио жалбу Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона и преиначио првостепену пресуду Кантоналног суда Тузла у погледу изречених казни, а којом су раније Суљић и Ахметовић били осуђени на казне затвора у трајању од по 10 година, а Голубовац у трајању од 5 година”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Тузли.

Суљић, Ахметовић и Голубац оптужницом су се теретили да су у дужем временском периоду на подручју Градачца и Дервенте, у намјери стицања противправне имовинске користи, присиљавали више дјеце и малољетних особа, као и неколико пунољетних особа, на присилан рад и просјачење на одређеним локацијама.

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Подијели:

Тагови :

просјачење

Трговина људима

пресуда

Врховни суд ФБиХ

Кантонално тужилаштво Тузла

Дервента

Градачац

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