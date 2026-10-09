Истиче рок за достављање гласова из дијаспоре

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ саопштила је да данас истиче рок за достављање гласачких листића из дијаспоре, како би били узети у обзир приликом утврђивања резултата општих избора у БиХ.
Према упутствима ЦИК-а издатим прије одржавања избора, коверте са гласачким материјалом морају имати поштански жиг са датумом најкасније 4. октобар, док је крајњи рок за њихову физичку допрему у ЦИК - пет дана након одржавања избора.
За гласање изван БиХ регистровано је 48.078 бирача.
Путем поште требало је да гласа 45.457 грађана, док је 2.621 бирач био опредијељен за гласање у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ.
Гласање је организовано у 20 дипломатско-конзуларних представништава у 13 земаља.
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