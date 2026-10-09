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Истиче рок за достављање гласова из дијаспоре

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09.10.2026 10:41

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Избори, гласање, скенер
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ саопштила је да данас истиче рок за достављање гласачких листића из дијаспоре, како би били узети у обзир приликом утврђивања резултата општих избора у БиХ.

Према упутствима ЦИК-а издатим прије одржавања избора, коверте са гласачким материјалом морају имати поштански жиг са датумом најкасније 4. октобар, док је крајњи рок за њихову физичку допрему у ЦИК - пет дана након одржавања избора.

За гласање изван БиХ регистровано је 48.078 бирача.

Путем поште требало је да гласа 45.457 грађана, док је 2.621 бирач био опредијељен за гласање у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ.

Гласање је организовано у 20 дипломатско-конзуларних представништава у 13 земаља.

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Тагови :

гласање

Избори 2026

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