Министарство тражи истрагу о узроцима бројних пожара у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске позвало је надлежне да предузму све потребне активности ради како би се утврдили узроци пожара чији је велики број обиљежио протекли период захватајући знатне површине и узрокујући штету.
Из Министарства, као ресорног органа за управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем у својини Републике Српске, навели су да су ти пожари изазвали посљедице по шумске екосистеме, природне ресурсе и животну средину.
"Суочавање са оваквим изазовима захтијевало је значајно ангажовање надлежних служби, институција и других субјеката, при чему су заједништво, солидарност и координисано дјеловање дошли до посебног изражаја", пише у саопштењу.
Министарство захтијева да истражни и други органи испитају све околности настанка и ширења пожара и да утврде постојање елемената кривичних дјела и евентуалну одговорност лица.
"Нарочито у случајевима сумње на непредузимање прописаних мјера, пропусте у раду или занемаривање законом утврђених обавеза лица одговорних за организацију и спровођење мјера заштите шума од пожара", наведено је у саопштењу.
Из Министарства су захвалили свим припадницима професионалних и добровољних ватрогасно-спасилачких јединица, цивилне заштите и полиције, радницима "Шума Републике Српске", других надлежних служби, те грађанима који су допринијели гашењу пожара на отвореном простору и ублажавању штетних посљедица.
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