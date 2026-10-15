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Звезда поражена у Швајцарској

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15.10.2026 21:01

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Звезда поражена у Швајцарској
Фото: Tanjug / AP / Samuel Golay

Фудбалери "Црвене звезде" вечерас су поражени у гостима од швајцарске екипе "Лугано" 3:2 у првом колу Лиге конференције.

У 25. минуту дебитант "Звезде" у европским наступима Стефан Гудељ изгубио је лопту близу половине терена, а Ајети је искористио пропуст и довео домаћина у вођство.

Тими Макс Елшник је у 32. минуту донио изједначење, а у 68. минуту Раде Крунић је снажним и прецизним ударцем донио преокрет црвено-бијелима за 1:2.

У 84. минуту Монкада се најбоље снашао у шеснаестерцу "Црвене звезде" послије центаршута са десне стране погодивши за изједначење 2:2.

Дефанзивац "Звезде" Махмуду Бађо оборио је Бекама у казненом простору у 90. минуту, а гол са бијеле тачке за коначних 3:2 постигао је Анто Гргић.

Црвено-бијели у сљедећем колу дочекују екипу "Копенхагена" 22. октобра.

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Тагови :

ФК Црвена звезда

Лига Конференција

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