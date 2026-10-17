Досије Тесла: Мистерије живота и рада генија који је био испред свог времена

Извор:
АТВ
Никола Тесла био је један од највећих умова у историји науке, а његови изуми и данас отварају бројна питања. Шта се догодило са његовим истраживањима, колико је његовог рада остало непознато и да ли су неке од његових идеја биле далеко испред времена у којем је живио?
Документарни серијал „Досије Тесла“ доноси истраживање тајни које прате живот и насљеђе славног научника. Тим који чине астрофизичар Травис Тејлор, истраживачки новинар Јасон Стаплетон и аутор и истраживач Теслиног живота Марц Сеифер истражује документе, трагове и неодговорена питања повезана са његовим радом.
Кроз научна истраживања, историјске записе и практичне експерименте, серијал покушава да расвијетли мистерије које су деценијама интригирале јавност и отвори простор за ново сагледавање Теслиног насљеђа.
Документарни серијал „Досије Тесла“ недјељом у 20часова.
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