Досије Тесла: Мистерије живота и рада генија који је био испред свог времена

Никола Тесла био је један од највећих умова у историји науке, а његови изуми и данас отварају бројна питања. Шта се догодило са његовим истраживањима, колико је његовог рада остало непознато и да ли су неке од његових идеја биле далеко испред времена у којем је живио?

Документарни серијал „Досије Тесла“ доноси истраживање тајни које прате живот и насљеђе славног научника. Тим који чине астрофизичар Травис Тејлор, истраживачки новинар Јасон Стаплетон и аутор и истраживач Теслиног живота Марц Сеифер истражује документе, трагове и неодговорена питања повезана са његовим радом.

Кроз научна истраживања, историјске записе и практичне експерименте, серијал покушава да расвијетли мистерије које су деценијама интригирале јавност и отвори простор за ново сагледавање Теслиног насљеђа.

Документарни серијал „Досије Тесла“ нед‌јељом у 20часова.