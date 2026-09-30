Британији пријети опасност каква се не памти

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Више од два милиона људи у Енглеској није свјесно да се њихове некретнине налазе у подручјима којима пријете поплаве, док се Велика Британија припрема за влажан и олујан почетак зиме, упозорила је Агенција за животну средину.
Стручњаци наводе да постоји већа вјероватноћа него обично да ће наредна три мјесеца бити кишовита и вјетровита због комбинације великих временских образаца и „суптилног“ утицаја изузетно снажног феномена Ел Нињо, што додатно повећава опасност од поплава.
Агенција за животну средину упозорила је у сриједу да људи који живе у трећини од шест милиона некретнина са највећим ризиком од поплава нису свјесни пријетње са којом се суочавају.
„Знамо да је шест милиона некретнина у Енглеској изложено ризику. Такође знамо да трећина људи који су угрожени не мисли да се налази у опасности“, рекла је Каролајн Даглас, директорка за управљање ризицима од поплава и обалне ерозије у Агенцији за животну средину.
Даглас је позвала грађане да на сајту британске владе провјере да ли су њихове некретнине изложене ризику од поплава и да предузму одговарајуће мјере како би се припремили.
„Желимо да грађани буду сигурни да знају колики је њихов ризик, зато нека провјере на сајту gov.uk. Потребно је да се пријаве за упозорења на поплаве, а ако су угрожени, треба да имају план за случај поплаве како би знали шта треба да ураде“, рекла је она.
Поплаве су прошле године изазвале велике проблеме широм Велике Британије, а британска метеоролошка служба Мет офис (Met Office) упозорава да се земља, након љета обиљеженог сушама, екстремним врућинама и пожарима, суочава са влажним и олујним почетком зиме.
Вил Ланг, главни метеоролог Мет офиса, рекао је да тромјесечна прогноза показује повећану вјероватноћу да ће октобар, новембар и децембар бити влажни и вјетровити. Истовремено, постоје први наговјештаји да би каснији дио зиме могао да донесе сувље, хладније и мирније вријеме.
„Све је већа вјероватноћа да ће период у цјелини бити влажан, вјетровитији него обично, али и топлији него што је уобичајено“, рекао је Ланг.
Ланг је објаснио да Ел Нињо, који изазива озбиљне временске поремећаје у другим дијеловима свијета, повећава вјероватноћу влажнијег и вјетровитијег времена у Великој Британији, али је нагласио да је тај феномен само један од неколико фактора који утичу на временске прилике у земљи.
„Ово је само благо помјерање вјероватноће у правцу влажнијег и вјетровитијег времена“, рекао је.
Ипак, додао је да такви услови доводе до „повећаног потенцијала за поплаве“.
Мет офис наводи да су поплаве вјероватне током наредних мјесеци, али да ће истовремено у великим дијеловима Велике Британије и даље владати услови суше све док се резервоари воде не врате на уобичајене нивое.
Да би се то догодило, током зиме биће потребне количине падавина изнад просјека.
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