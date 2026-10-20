Град Бањалука буџетским корисницима дугује преко 80 милиона КМ?

Аутор:Марија Милановић
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Када ће се одржати редовна сједница Скупштине града Бањалука и које ће се сигурно тачке наћи на њој још увијек није јасно.
Градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић каже да треба времена да се све „упакује“ па потоп ће обавијестити предсједника бањалучке Скупштине да сазове сједницу.
„То су захтјевни документи и то не иде тако једноставно. Ми вјерујемо да то можемо да упакујемо у један оквир, који је ваљан и добар, да кажем до краја ове седмице, када ћемо контактирати предсједника Скупштине и када ћемо заказати редовну Скупштину са ребалансом и Нацртом буџета“, рекао је градоначелник Драшко Станивуковић.
Док се први човјек Бањалуке правда тим да је ријеч о захтјевним и сложеним процесима, предсједник Скупштине града Бањалука, Љубо Нинковић, није упућен у планове градоначелника.
Како нам је Нинковић рекао, неопходно је да градоначелник као овлаштени предлагач достави у скупштинску процедуру материјал да би се створили услови за сазивање Колегијума на коме би одборници утврдили Дневни ред и заказали термин редовне сједнице, а за шта је у просјеку потребно десетак дана.
„Ја не знам шта је са градоначелником. Да ли је разочаран у свој изборни резултат или је болестан. Ја сам спреман сазвати Колегијум и ријешити питање сједнице у оном тренутку када се он удостоји да достави материјале“, поручује Нинковић.
Како нам је казао предсједник бањалучке Скупштине, Град Бањалука је одборницима, али и цјелокупној јавности дужан скоро двије године информације о Консолидованом извјештају о извршењу буџета.
Према ријечима предсједника Скупштине града Бањалука, градоначелник, односно Град Бањалука одборницима није доставио Консолидовани извјештај за пола 2024. године, односно првих шест мјесеци, цјелокупну 2025. годину и првих пола године 2026. године, а што простом рачуницом дође до скоро двије године без информација гдје је и у које сврхе утрошен новац грађана Бањалуке.
Према Закону о буџетском систему Републике Српске, а како тврди и сам Нинковић, градоначелник је био у обавези да до 30. септембра достави Консолидовани извјештај за првих шест мјесеци текуће године, а што се није десило, када је ријеч о 2026.
Добро, била је кампања...
С друге стране, према горе поменутом закону, до 31. маја 2027. године градоначелник ће бити дужан доставити Консолидовани извјештај за цјелокупну 2026. годину. Да ли ће то тад урадити на вријеме, остаје да видимо.
„Према неким информацијама, које долазе до мене, Град Бањалука тренутно, буџетским корисницима дугује преко 80 милиона КМ“, рекао је Нинковић.
Према ријечима предсједника бањалучке Скупштине, реакција Града би била неопходна како би се што прије реализовале ствари са којима се чека, а за које су у неким тренуцима градски представници радили све да их добију, попут кредита.
Тако Нинковић наводи да није познато ни данас гдје је утрошен кредит усвојен у јуну за проблеме бањалучког Водовода, односно скоро 7 милиона евра, као ни 18 милиона КМ кредита.
Подсјећања ради, Скупштина града Бањалука одобрила је на ванредној сједници, 18 милион КМ кредита за финансирање капиталних инвестиција, тачније за реконструкцију 4 локације у центру града, укључујући Господску улицу.
„Дакле, новац је усвојен, одобрен, гдје је завршио и да ли је потрошен за нешто не зна се. Не видимо да Водовод нешто много рјешава, и гдје је нестао толики новац, да ли је потрошен немамо информације“, говори Нинковић.
Даље, како наводи Нинковић, неопходно је одржати сједницу, јер постоји мноштво питања која и даље висе у ваздуху док грађани чекају милост појединаца.
Тако питање бањалучке Топлане и гријања у Бањалуци је упитно с обзиром да Еко топлане имају залихе дрвне сјечке до 31. децембра, а за касније, није познато ни шта ће ни како, тако да би Бањалучани могли пипати хладне радијаторе.
Поред буџетских корисника, пројеката и других, који послу или зависе на неки начин од града ту су и јавне установе, које муче муку са финансијама, када је ријеч о Граду Бањалука.
„Јавне установе су у проблему јер није дозначен новац за редовно трошење“, како наводи Нинковић.
Према ријечима предсједника бањалучке Скупштине, најављено ширење наплате паркинга у Бањалуци је заправо начин измиривања дугова и недостатка потрошеног новца.
„Проширена наплата паркинга није ништа друго него намјера да се покрију недостаци“, јасан је Нинковић.
Подсјећања ради, прије пар дана Бањалучани су добили вијест од надлежних Града Бањалука да ће доћи до проширења зоне наплате паркирања на још 38 градских улица.
Из Градске управе наводе да је циљ oве одлуке боља организација паркирања.
И док се шири наплата, али не и паркинг мјеста и док градоначелник сакупи све формуларе, документе и док се види гдје је „запело“ за Консолидованим извјештајем, грађани ће се морати стрпити још мало, а шта ће се од поменутог наћи на наредној сједници, остаје да видимо.
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