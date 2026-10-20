Више бањалучких улица данас без струје, провјерите да ли сте на списку

Аутор:АТВ редакција
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Због најављених радова ће у Бањалуци доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Од 9.00 до 12.00 часова – дијелови улица: Браће Југовића, Гаврила Принципа, Милоша Обилића, Пионирска, Војводе Пере Креце, Бановић Страхиње бр. 32, Патријарха Арсенија Чарнојевића бр. 1 и Тихомира Тихе Дамјановића бр. 10.
Од 9.00 до 14.00 часова – дијелови улица: Фрушкогорска, Војвођанска, Др Велимира Човића, Крајишких бригада, Ранка Шипке, Душана Симића и Краља Александра И Карађорђевића, те дио насеља Бистрица и Козица (Грачаница).
Од 9.30 до 14.00 часова – дијелови насеља Јаворани и Тисовац.
Од 9.30 од 12.30 часова – дијелови улица: Др Војислава Ђеде Кецмановића бр. 4, 6 и 8, те Косовке дјевојке бр. 5 и 7.
Од 10.00 до 15.00 часова – дио Улице Фране Супила.
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