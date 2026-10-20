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Више бањалучких улица данас без струје, провјерите да ли сте на списку

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20.10.2026 07:33

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Фото: ATV

Због најављених радова ће у Бањалуци доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Од 9.00 до 12.00 часова – дијелови улица: Браће Југовића, Гаврила Принципа, Милоша Обилића, Пионирска, Војводе Пере Креце, Бановић Страхиње бр. 32, Патријарха Арсенија Чарнојевића бр. 1 и Тихомира Тихе Дамјановића бр. 10.

Од 9.00 до 14.00 часова – дијелови улица: Фрушкогорска, Војвођанска, Др Велимира Човића, Крајишких бригада, Ранка Шипке, Душана Симића и Краља Александра И Карађорђевића, те дио насеља Бистрица и Козица (Грачаница).

Од 9.30 до 14.00 часова – дијелови насеља Јаворани и Тисовац.

Од 9.30 од 12.30 часова – дијелови улица: Др Војислава Ђеде Кецмановића бр. 4, 6 и 8, те Косовке дјевојке бр. 5 и 7.

Од 10.00 до 15.00 часова – дио Улице Фране Супила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бања Лука

Струја

Електрокрајина

насеља без струје

саопштење

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