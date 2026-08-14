Крај јефтине куповине? Шејн најавио поскупљења у Европи

Аутор:АТВ редакција
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Кинеска компанија за интернет продају одјеће Шејн планира да повећа цијене својих производа у Европи како би надокнадила дио додатних трошкова због нове таксе на мале пакете из земаља ван ЕУ.
То показује документација коју је кинеска фирма доставила берзи у Хонгконгу.
Шејн очекује да би поскупљења краткорочно могла да смање обим продаје и упозорава да би негативан ефекат у Европској унији могао бити сличан или чак већи од оног који је већ забиљежен у Сједињеним Америчким Државама, преноси „Паис“.
У првом кварталу 2026. године приходи Шејна на америчком тржишту након укидања царинског изузећа на мале пакете пали су за 14,3 одсто, док су укупни глобални приходи порасли само 1,1 одсто.
Више од 32 одсто укупних прихода Шејна у првом кварталу 2026. долазило је са европског тржишта, које је за кинеску фирму још важније него америчко.
Због тога би евентуални пад продаје у Европској унији изазван вишим цијенама могао значајно да утиче на укупне резултате компаније.
Од 1. јула у Европској унији се наплаћује фиксна такса од три евра на пакете вриједности до 150 евра који стижу из земаља ван Уније.
Нова европска такса уведена је првенствено као одговор на огроман прилив јефтине робе са кинеских платформи као што су Шејн, Тему и Алиекспрес.
Према подацима Европске комисије, у ЕУ је током 2025. ушло чак 5,9 милијарди пакета вриједних до 150 евра, за 28 одсто више него 2024. и чак 150 одсто више него 2023.
Приближно 90 одсто ових пошиљки стигло је из Кине.
Европска унија планира комплетну реформу царинског система до 2028. године, након чега би такса од три евра требало да буде укинута, а мали пакети би се опорезивали према редовним царинским стопама за поједине врсте производа.
До тада ће Шејн морати да одлучи колико додатних трошкова може да пребаци на купце, а колико ће морати сам да сноси, наводи шпански лист, а преноси Танјуг.
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