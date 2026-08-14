Појачана фреквенција возила у градским центрима и на граничним прелазима

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ одвија редовно, уз појачану фреквенцију возила у градским центрима, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
На граничним прелазима Изачић, Велика Кладуша и Иваница појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, док на осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Због високих дневних температура, возачима се савјетује да путовања планирају у раним јутарњим или касним поподневним часовима, праве чешће паузе, возе опрезно и поштују саобраћајне прописе.
из АМС-а напомињу да се застоји могу очекивати на дионицама путева на којима се изводе радови.
Посебно се скреће пажња на радове на магистралном путу Клашнице-Бањалука, гдје се саобраћај одвија јако успорено и долази до формирања дугих колона возила.
Због одржавања брдске ауто трке "Награда општине Власеница 2026" током викенда ће доћи до обуставе саобраћаја на магистралном путу Власеница-Хан Пијесак, од Романијске 26 у Власеници до ресторана Ски центра "Игриште". Обуставе ће бити на снази оба дана викенда од 11.00 до 13.00 часова и од 14.00 до 17.00 часова.
Због привременог измјештања дијела трасе дијела магистралног пута Козарац-Ламовита доћи ће до измјене режима саобраћаја.
Свијет
Због историјски ниског водостаја Рајне обустављен ријечни саобраћај
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу дионица Ламовита-Ивањска због изградње приступне саобраћајнице за чвориште "Омарска", као и на путу Подроманија-Сумбуловац ради изградње треће траке на наведеној дионици.
На дионици Маховљани-Гламочани на ауто-путу Градишка-Бањалука доћи ће до измјене режима саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова, због извођења радова на проширењу јавне расвјете.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила тежа од 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.
Измјењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Црквина-Модрича Због извођења радова на изградњи ауто-пута.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Вршани-Бијељина због радова на проширењу моста. Тренутно се изводе радови на реконструкцији и доградњи моста преко Мајевичког канала, на самом улазу у Бијељину из правца Брчког.
На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе због радова је измијењен режим одвијање саобраћаја.
Хроника
Саобраћајка у Залужанима, има повријеђених
У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина, у рејону Балатуна и Трњака. Одвијање саобраћаја биће успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком и саобраћај регулише привремено постављена сигнализација.
На магистралном путу Горњи Јеловац-Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице, због клизишта саобраћај се одвија једном траком наизмјенично.
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову активирано је клизиште, а брзина кретања ограничена је на 20 километара на час.
На магистралном путу Приједор-Козарска Дубица, на дионици Приједор-Горњи Јеловац, због активираног клизишта саобраћај се одвија успорено, једном траком.
Због активираних клизишта, једном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова биће повремених обустава саобраћаја, од 10 до 15 минута због санације клизишта и проширења коловозне траке.
У ФБиХ због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук затворена је поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај преусмјерен на магистрални пут.
Ауто-мото
Овај знак носи важно упозорење, а многи немају појма шта значи
На дијелу ауто-пута Сарајево запад - Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.
Наизмјенично, једном траком, саобраћа се на магистралном путу Црна Ријека-Јајце, у Подмилачју, гдје су у току неопходни радови.
Због реконструкције регионалнг пута Стара Била–Глуха Буковица, дионица Хан Била-Поде, данас ће од 9.00 до 14.00 часова бити обустављен саобраћај. За вријеме обуставе возила ће саобраћати алтернативним правцима, преноси Срна.
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