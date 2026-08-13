Због историјски ниског водостаја Рајне обустављен ријечни саобраћај

Аутор:АТВ редакција
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Ријечни саобраћај готово је обустављен на Рајни код њемачког града Келна због историјски ниског водостаја.
"Бродски саобраћај ће се сам зауставити", рекао је за ДПА регионални менаџер Управе за водне путеве и бродарство Рајне Маркус Нојман.
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Он је додао да, иако је бродовима и даље дозвољено да плове, тешко да се икоме исплати да то настави.
Више готово нема теретних бродова на Рајни, најпрометнијем унутрашњем пловном путу у Њемачкој и Европи у цјелини, који повезује индустријска чворишта са главним међународним лукама попут Ротердама.
Тренутно се на мјерној станици у Келну свакодневно биљежи нови историјски најнижи водостај. Данас око поднева забиљежен је водостај од 49 центиметара.
Према најновијој прогнози, водостај у Келну би у недјељу, 16. августа, могао да достигне 47 центиметара.
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То би било 22 центиметра мање од претходног историјског минимума од 69 центиметара забиљеженог 23. октобра 2018. године, прије јаке суше овог љета.
(Срна)
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