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Због историјски ниског водостаја Рајне обустављен ријечни саобраћај

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 21:32

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Брод плови ријеком Рајном у Келну, у Њемачкој, у недјељу, 19. јула 2026. године, током периода изузетно ниског водостаја.
Фото: Tanjug/Boris Roessler/dpa via AP

Ријечни саобраћај готово је обустављен на Рајни код њемачког града Келна због историјски ниског водостаја.

"Бродски саобраћај ће се сам зауставити", рекао је за ДПА ​​регионални менаџер Управе за водне путеве и бродарство Рајне Маркус Нојман.

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Он је додао да, иако је бродовима и даље дозвољено да плове, тешко да се икоме исплати да то настави.

Више готово нема теретних бродова на Рајни, најпрометнијем унутрашњем пловном путу у Њемачкој и Европи у цјелини, који повезује индустријска чворишта са главним међународним лукама попут Ротердама.

Тренутно се на мјерној станици у Келну свакодневно биљежи нови историјски најнижи водостај. Данас око поднева забиљежен је водостај од 49 центиметара.

Према најновијој прогнози, водостај у Келну би у недјељу, 16. августа, могао да достигне 47 центиметара.

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То би било 22 центиметра мање од претходног историјског минимума од 69 центиметара забиљеженог 23. октобра 2018. године, прије јаке суше овог љета.

(Срна)

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Тагови :

суша

ријека Рајна

Њемачка

бродови

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