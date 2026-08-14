Бејби бум у Српској!

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 33 бебе, и то 16 дјевојчица и 17 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено 11 беба, у Добоју пет, Приједору и Зворнику по четири, Невесињу, Фочи, Бијељини и Требињу по двије, а у Источном Сарајеву једна беба.
Шест дјевојчица и пет дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју једна дјевојчица и четири дјечака, у Приједору и Зворнику по двије дјевојчице и два дјечака, преноси Срна.
У Бијељини и Фочи рођене су по двије дјевојчице, у Невесињу два дјечака, Требињу по једна дјевојчица и дјечак, а у Источном Сарајеву један дјечак.
У породилишту у Градишци у протекла 24 часа није било порођаја.
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