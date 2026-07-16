Влада Српске донијела одлуку која се тиче ограничења марже

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске усвојила је на данашњој сједници, на приједлог Министарства трговине и туризма, Одлуку о измјени Одлуке о одређивању марже у промету одређених производа и Одлуку о допуни Одлуке о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата.
Ове одлуке донесене су у сврху заштите животног стандарда становништва Републике Српске, уз истовремено уважавање специфичности пословања домаћих привредних субјеката и очување стабилности домаћег тржишта.
Република Српска
Министар објаснио ко је изузет од ограничења маржи у Српској
Кључна измјена у оквиру Одлуке о одређивању марже у промету одређених производа односи се на заштиту и подршку малим трговцима, при чему је дефинисано да се прописане мјере неће примјењивати на трговце који малопродајну дјелатност обављају искључиво у једном малопродајном објекту на територији Републике Српске. Ова измјена је усвојена будући да трговци са једним малопродајним објектом располажу знатно ограниченијим економским и организационим капацитетима у односу на велике трговачке ланце, те се изузимањем ове категорије штити њихова економска одрживост, подстиче конкурентност малих трговаца и обезбјеђује континуитет снабдијевања грађана, посебно у мањим локалним заједницама.
Поред тога, предложеним измјенама се прецизније одређују врсте производа, њихове карактеристике и величине паковања за које се примјењују прописане максималне марже у износу од 6% у велепродаји и 8% у малопродаји, чиме се онемогућавају различита тумачења прописа у пракси и обезбјеђује ефикаснији инспекцијски надзор.
Ограничење маржи обухвата основне животне намирнице и производе као што су со, свињска и биљна маст, сунцокретово уље, млијеко, јогурт, пшенично брашно ТИП 500 и ТИП 850, хљеб, шећер, храна за дојенчад и бебе, пелене за дјецу и одрасле те детерџенти, док максимална маржа на лијекове износи 8% у велепродаји и 20% у малопродаји.
У оквиру Одлуке о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата, усвојена је допуна којом се од ограничења маржи изузимају бензинске пумпне станице смјештене на аутопутевима у Републици Српској.
Ова мјера је резултат детаљне анализе специфичних услова пословања наведених станица, које карактерише обавеза континуираног обезбјеђивања доступности услуга корисницима аутопута, те повећани трошкови рада и одржавања пратеће инфраструктуре. Доношењем ове одлуке омогућава се несметано пословање и очување сигурности снабдијевања нафтним дериватима, те се дистрибутери стимулишу да улажу у изградњу нове и савремене пумпне инфраструктуре на мрежи аутопутева, што је усклађено и са праксом у земљама Европске уније и окружења.
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