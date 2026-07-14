"УКЦ Српске домаћински послује: Више пацијената, мањи трошкови за 12 милиона КМ"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да Универзитетски клинички центар /УКЦ/ домаћински послује, да евидентира повећање броја пацијената за 12 одсто, али и смањене трошкове за 12 милиона КМ.
"Овдје се ради домаћински и пацијент се ставља на прво мјесто", истакао је Минић на конференцији за новинаре након састанка са вршиоцем дужности генералног директора УКЦ-а Николом Шоботом.
Минић је навео да УКЦ има више од 1.200 лежећих пацијената и око 5.000 дневних прегледа.
"Ово је стуб медицинских услуга Републике Српске, али и регије", нагласио је Минић.
Он је напоменуо да је у мају у УКЦ-у пуштен у рад трећи линеарни акцелератор, нешто што нема у региону када је ријеч о лијечењу онколошких области.
Минић је указао да је од изузетне важности отварање објекта онкологије и хематологије са палијативном његом, те да постоји план рјешавања проблема недостатка медицинског особља за палијативну његу.
"Влада Републике Српске издваја на годишњем нивоу око 92 милиона КМ за лијечење ријетких болести, а УКЦ је једна од установа која омогућава такво лијечење", рекао је Минић.
Он је најавио да ће до септембра у УКЦ-у бити завршено више од 1.000 нових паркинг мјеста.
"Влада је јуче пребацила траншу од седам милиона КМ и одобрила будућа кредитна задужења", рекао је Минић.
Он је додао да је видио и идејно рјешење за изградњу вртића у оквиру УКЦ-а, а које ће подржати Влада Републике Српске.
Након састанка са руководством УКЦ-а, премијер Српске је посјетио комплекс ове здравствене установе и паркинг у изградњи, преноси Срна
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