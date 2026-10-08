Међународни фестивал анимираног филма у Бањалуци 18. пут

Аутор:АТВ редакција
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Од 23. до 28. октобра Бањалука постаје мјесто сусрета аутора, аниматора и љубитеља анимираног филма из цијелог свијета!
На конкурс су пристигла 692 филма из 61 земље са свих континената, а селекција је обухватила 115 филмова у такмичарском и пратећем програму.
Прослављени холандски аниматор и добитник „Оскара“ Мајкл Дудок де Вит биће гост фестивала и добитник награде за животно дјело.
Публика ће моћи да погледа његова награђена остварења „Отац и кћерка“ и „Црвена корњача“, насталу у копродукцији са студијом „Гибли“, те да присуствује његовом мастер класу.
Фестивал доноси и велику ретроспективу Вука Јевремовића, уз његов мастер клас о техникама комбиновања акварела и анимације.
• 41 филм професионалних аутора
• студентски програм са филмовима водећих школа анимације из Пољске, Француске, Канаде, Хрватске и других земаља
• дјечји такмичарски програм у двије старосне категорије
• три панорамска програма
Главни програм одржава се у Синеплексу „Палас“ и Студентском културном центру Универзитета у Бањој Луци, док ће пратећи програм бити одржан у Кући Милановића.
Дио програма биће представљен и публици у Хан Пијеску и Петровцу – Дринићу.
Фестивал организује Удружење визуелних умјетника „Феникс Арт“ Бањалука.
Покровитељи су Аудио-визуелни центар Републике Српске, Град Бања Лука и Министарство трговине и туризма Републике Српске.
Партнери и спонзори: Хотел Талија, НЛБ банка, Телегруп Бања Лука, Пекара Традиција, Винарија Вера, Синеплекс Палас, Кућа Милановића, Студентски културни центар Универзитета у Бањој Луци и други.
Медијски покровитељи: БХРТ 1 и Независне новине.
Медијски спонзори: Алтернативна телевизија, К 3, Нова Опрема, ЛЕД мреже, Ало, Глас Српске, Бука и Мондо.
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