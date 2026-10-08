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Међународни фестивал анимираног филма у Бањалуци 18. пут

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08.10.2026 12:47

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Снимак Бањалуке из ваздуха
Фото: АТВ

Од 23. до 28. октобра Бањалука постаје мјесто сусрета аутора, аниматора и љубитеља анимираног филма из цијелог свијета!

На конкурс су пристигла 692 филма из 61 земље са свих континената, а селекција је обухватила 115 филмова у такмичарском и пратећем програму.

ГОСТ ФЕСТИВАЛА – МАЈКЛ ДУДОК ДЕ ВИТ

Прослављени холандски аниматор и добитник „Оскара“ Мајкл Дудок де Вит биће гост фестивала и добитник награде за животно дјело.

Публика ће моћи да погледа његова награђена остварења „Отац и кћерка“ и „Црвена корњача“, насталу у копродукцији са студијом „Гибли“, те да присуствује његовом мастер класу.

Фестивал доноси и велику ретроспективу Вука Јевремовића, уз његов мастер клас о техникама комбиновања акварела и анимације.

ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

• 41 филм професионалних аутора

• студентски програм са филмовима водећих школа анимације из Пољске, Француске, Канаде, Хрватске и других земаља

• дјечји такмичарски програм у двије старосне категорије

• три панорамска програма

Главни програм одржава се у Синеплексу „Палас“ и Студентском културном центру Универзитета у Бањој Луци, док ће пратећи програм бити одржан у Кући Милановића.

Дио програма биће представљен и публици у Хан Пијеску и Петровцу – Дринићу.

Фестивал организује Удружење визуелних умјетника „Феникс Арт“ Бањалука.

Покровитељи су Аудио-визуелни центар Републике Српске, Град Бања Лука и Министарство трговине и туризма Републике Српске.

Партнери и спонзори: Хотел Талија, НЛБ банка, Телегруп Бања Лука, Пекара Традиција, Винарија Вера, Синеплекс Палас, Кућа Милановића, Студентски културни центар Универзитета у Бањој Луци и други.

Медијски покровитељи: БХРТ 1 и Независне новине.

Медијски спонзори: Алтернативна телевизија, К 3, Нова Опрема, ЛЕД мреже, Ало, Глас Српске, Бука и Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

Бањалука

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